Tom Rothe steht mit Holstein Kiel zur Winterpause an der Spitze der 2. Bundesliga. Er ist von Borussia Dortmund ausgeliehen und könnte dort zur Alternative werden.

Tom Rothe darf sich seit dem Wochenende Herbstmeister in der 2. Bundesliga nennen. Die Leihgabe von Borussia Dortmund hat mit Holstein Kiel den ersten Tabellenplatz erobert und darf sich nun Hoffnungen machen, in die 1. Bundesliga aufzusteigen. Die Chancen, dass der 19-Jährige dort in der nächsten Spielzeit so oder so auflaufen wird, sind nicht allzu gering.

Im Sommer wird der Außenverteidiger zum BVB zurückkehren. Dort hatte er bereits in der vergangenen Saison sein Bundesliga-Debüt – inklusive Tor – gefeiert. Mittlerweile ist er über den Status des Talents schon ein Stück hinausgewachsen. Er ist der Dauerspieler bei Holstein Kiel.

Von 19 möglichen Spielen in dieser Saison, in Liga und DFB-Pokal, bestritt er alle von Anfang an. 1613 Minuten stand er dabei auf dem Platz. Und damit mehr als alle anderen im Kieler Kader - inklusive der Torhüter.

Zwei Tore und fünf Vorlagen gelangen ihm in dieser Zeit. „Ich bin zufrieden mit meinen bisherigen Leistungen und Einsatzminuten. Dass ich der Mannschaft mit ein paar Toren und Vorlagen helfen konnte, freut mich umso mehr. Denn das Team steht an erster Stelle“, sagte Rothe auf der Vereinshomepage der Störche.

Seine Leistung schlägt sich auch in anderen Zahlen nieder. Sein Marktwert wird beim Branchenportal transfermarkt.de mittlerweile auf sechs Millionen Euro beziffert. Die Leihe scheint sowohl für Kiel als auch für den BVB von Erfolg gekrönt zu sein.

Problemzone bei Borussia Dortmund

Denn die Außenverteidiger-Position ist bei Borussia Dortmund immer wieder Wechselspielen unterworfen. Weder Julian Ryerson, Rami Bensebaini, Marius Wolf noch Thomas Meunier konnten in dieser Saison über lange Strecke überzeugen. Gut möglich also, dass Tom Rothe sich nach seiner Rückkehr in der kommenden Saison Hoffnungen auf einige Minuten in der Bundesliga machen kann.

Wie es sich anfühlt, im Westfalenstadion aufzulaufen, weiß er schon. „Die Stimmung in Dortmund ist schon unfassbar, gerade auch durch die Gelbe Wand“, sagte er auf der Kieler Homepage. Eventuell wird er diese Stimmung in Schwarz-Gelb bald öfter genießen können.