VfL Bochum: Hält die Serie gegen Hoffenheim? "Sie mögen unsere Spielweise nicht"

Der VfL Bochum reist mit Rückenwind zur TSG Hoffenheim. Kapitän Anthony Losilla erklärt, warum der Bundesligist aktuell schwer zu schlagen ist.

Im Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim hat der VfL Bochum die Chance, eine beachtliche Serie auszubauen. In fünf Partien am Stück blieb die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch ohne Niederlage - erstmals seit dem Wiederaufstieg in die Bundesliga im Sommer 2021.

Nach dem 3:1 gegen den VfL Wolfsburg konnte der VfL auch endlich einen Haken hinter den ersten Heimsieg der Saison setzen. "Die Fans haben lange darauf gewartet, die Erleichterung war förmlich zu spüren", blickt Anthony Losilla auf die ausgelassene Stimmung im Ruhrstadion nach dem Abpfiff zurück. Der Kapitän verspricht: "Das werden wir noch öfter in dieser Saison sehen."

Auf Rang zwölf haben sich die Bochumer dank ihrer Ungeschlagen-Serie inzwischen vorgearbeitet. Dass die Euphorie im Umfeld allmählich wieder zunimmt, will Losilla nicht allein am jüngsten Erfolg festmachen. "Auch wenn wir in den letzten Wochen kritisiert wurden, weil wir die Spiele nicht gewonnen haben", betont der 37-Jährige, "waren wir da schon stabiler und schwer zu schlagen. Gegen Wolfsburg haben wir es endlich geschafft, die Tore zu schießen."

Und zwar erstmals in dieser Saison drei an der Zahl. "Es läuft einfach. Jeder spielt für den anderen, wir kämpfen, setzen die Dinge um, die uns schon in der Vergangenheit stark gemacht haben", lobt Losilla seine Teamkollegen für viel "Leidenschaft und dazu eine spielerische Komponente". Aber: "Wir sind immer noch im Abstiegskampf und haben drei wichtige Spiele vor der Winterpause."

Das erste davon am Freitagabend unter Flutlicht in Sinsheim (20.30 Uhr, RS-Liveticker). Der Hoffenheimer Trend verläuft beinahe gegensätzlich zum Bochumer. Nach einem starken Saisonstart wartet die TSG seit vier Partien auf einen Sieg.

Wie Losilla über den kommenden Gegner, bei dem der VfL in der Vorsaison eine frühe 2:0-Führung verspielte und letztlich 2:3 verlor, denkt? "Sie versuchen immer spielerische Lösungen zu finden, haben eine hohe Passqualität. Aber ich glaube, sie mögen es nicht, gegen uns zu spielen. Unsere intensive Spielweise stört solche Mannschaften." mit gp