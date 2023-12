VfL Bochum: Schlotterbeck fehlt - so plant Thomas Letsch seine Viererkette

Am Freitag muss der VfL Bochum zur TSG Hoffenheim. So will Trainer Thomas Letsch die Serie verlängern.

Fünf Spiele in Serie hat der VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga nicht mehr verloren. Der Lohn: Platz zwölf in der Tabelle, doch der Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 beträgt nur vier Zähler.

Daher muss der VfL weiter punkten, um nicht ganz unten reinzurutschen. Die nächste Chance gibt es am Freitag (20:30 Uhr) bei der TSG Hoffenheim, die nach einem starken Start in die Spielzeit zuletzt ordentlich schwächelte.

Die letzten fünf Partien gab es keinen Sieg, zuhause konnte man auch vier Mal in Folge nicht gewinnen. Das letzte gewonnene Heimspiel datiert aus dem September, als es ein 3:1 gegen den VfL Wolfsburg gab.

Trotzdem lässt sich VfL-Coach Thomas Letsch nicht beirren, er hat großen Respekt vor der TSG, bei der er auf Ivan Ordets und Keven Schlotterbeck verzichten muss. Wie er das in der Defensive lösen will, das weiß er und das sagte er auch: "Ich weiß deutlich mehr als vor einigen Tagen. Maximilian Wittek wird hinten links spielen, Bernardo rückt nach innen."

Er spult Kilometer ab, ist sich für keinen Zweikampf zu schade Thomas Letsch über Matus Bero

Und im Mittelfeld wird erneut Matus Bero starten, der nach seiner Rückkehr gezeigt hat, wie wichtig er ist. Das bestätigte auch Letsch: "Er spult Kilometer ab, ist sich für keinen Zweikampf zu schade. Er ist auch dann sehr wertvoll, wenn er mal nicht seinen besten Tag hat."

Während es in der Abwehr etwas enger ist, stehen Letsch in der Offensive alle Akteure zur Verfügung. Zuletzt fiel zum Beispiel Gonçalo Paciência durch das Raster. Wobei niemand einen Freifahrtschein hat, wie der Trainer erklärte: "Wir haben viele Optionen. Es nicht so, dass ein Spieler, der zwei Mal nicht eingewechselt wurde, jetzt keine Rolle spielt. Wir überlegen im Trainerteam immer, wer könnte für die Startelf infrage kommen. Die letzten beiden Partien war das Gefühl, dass Moritz Broschinski der Richtige ist für eine Einwechslung. Freitag ist auch Paciência wieder eine Option. Das kommt natürlich auch immer auf den Spielverlauf an."

So könnte der VfL Bochum bei der TSG Hoffenheim spielen

Riemann - Gamboa, Masovic, Bernardo, Wittek - Osterhage, Losilla - Bero, Stöger - Paciencia, Asano

Es fehlen: Ordets (Oberschenkelverletzung), Schlotterbeck (5. Gelbe Karte), Tolba, Pannewig

Sperren drohen: Gamboa, Stöger