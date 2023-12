Bundesliga: Dieses Spiel von Borussia Dortmund wird im Free-TV übertragen

Das wird die Fans der Borussia aus Dortmund freuen: Kurz vor Weihnachten ist ein Bundesligaspiel des BVB im Free-TV zu sehen.

Fußball-Fans können zum Abschluss des Jahres zwei Bundesliga-Spiele im Free-TV sehen. Außer der Partie Bayern München gegen TSG Hoffenheim wird Sat.1 zwei Tage später noch ein Spiel übertragen.

Der Privatsender Sat.1 wird das Bundesliga-Spiel von Borussia Dortmund gegen Mainz 05 live im Free-TV übertragen. Die Partie des 16. Spieltages findet in der englischen Woche kurz vor Weihnachten am 19. Dezember (20.30 Uhr) statt. Einen entsprechenden Bericht des Portals „Sportbuzzer“ bestätigte der Sender am Dienstag.

Die Sat.1-Übertragung ist möglich durch eine Sub-Lizenz mit Sky. Die Vereinbarung enthält eine weitere Begegnung in der Rückrunde. Welche das ist, steht bislang nicht fest. Der Pay-TV-Sender Sky hält die Rechte an den Bundesliga-Spielen in der Woche und am Samstag.

Sat.1 zeigt zudem am 17. Dezember (Sonntag, 19.30 Uhr) das Spiel von Titelverteidiger Bayern München gegen den VfB Stuttgart parallel zum kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN. Diese Konstellation gilt auch für das erste Spiel des deutschen Meisters im neuen Jahr am 12. Januar (Freitag, 20.30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim.

Schon zum Start der Saison hatte der Free-TV-Sender Sat.1 die Partie Werder Bremen gegen Bayern München präsentiert. Diese drei Spiele enthält der TV-Vertrag mit der Deutschen Fußball Liga.