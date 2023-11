VfL Bochum: VfL hat bei Stöger "Priorität", EM-Teilnahme wäre "Wahnsinn"

Kevin Stöger möchte dem VfL Bochum mit seinen Leistungen beim Thema Klassenerhalt helfen. Starke Darbietungen könnten einen schönen Nebeneffekt haben.

In den U-Nationalmannschaften von Österreich war Kevin Stöger Stammgast. Der Mittelfeldspieler des Fußball-Bundesligisten VfL Bochum spielte unter anderem 17 Mal für die U21 Österreichs, hier erzielte er vier Treffer.

Auf eine Nominierung für die A-Nationalmannschaft wartet er noch. Auch mit seinen 30 Jahren sollte es bisher nicht sein. Doch Hoffnung gibt es weiterhin. Denn bei den letzten Nominierungen stand Stöger, dessen Vertrag am Ende der laufenden Saison in Bochum ausläuft, zumindest auf Abruf parat.

Das zeigt: Österreichs Trainer Ralf Rangnick hat den Mittelfeldmann auf dem Schirm, trotz der großen Konkurrenz, die mittlerweile im Mittelfeld der Österreicher lauert.

Es kommt nicht von ungefähr, dass Österreich seine Qualifikationsgruppe für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland auf dem zweiten Platz hinter Belgien mit nur einer Niederlage in acht Partien abgeschlossen hat.

Auch das 2:0 gegen Deutschland vor wenigen Tagen zeugt davon, dass Österreich nicht mehr zu unterschätzen ist. Auch Stöger hat das Spiel gesehen. Seine Meinung: "Das Spiel gegen Deutschland war geil, das Ergebnis war verdient."

Es wäre der Wahnsinn, wenn ich bei einer EM dabei sein könnte Kevin Stöger

Und mit Blick auf die EM hat der 30-Jährige immer noch die Hoffnung, dass er auf den EM-Zug aufspringen könnte. Wobei seine Prioritäten klar verteilt sind, wie er gegenüber RS anmerkte: "Es wäre der Wahnsinn, wenn ich bei einer EM dabei sein könnte. Der Fokus liegt aber erst einmal auf Bochum, das hat Priorität. Hier will ich gute Leistungen zeigen und das Ziel, was ich mir gesetzt habe, erreichen. Nämlich mit dem VfL in der Bundesliga zu bleiben. Was danach kommt, das werden wir sehen. Wenn ich meine Leistung bringe, könnte das eine Überlegung vom Trainer sein, es liegt dann bei ihm. Ich werde dafür alles geben."

Was bisher gelingt, denn seine Bilanz in dieser Saison kann sich sehen lassen. Elf Einsätze, drei Tore, zwei Vorlagen. Stöger erklärt: "Ich habe mir einige Scorerpunkte vorgenommen, aber der Klassenerhalt als Mannschaft ist wichtiger. Natürlich freue ich mich aber auch, wenn ich Tore erziele oder vorbereite." cb / gp