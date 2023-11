Nächster Rückschlag für Pechvogel und Ex-Bochumer Maxim Leitsch

Maxim Leitsch hatte bei Mainz 05 gerade in die Spur gefunden. Jetzt wird das frühere Talent des VfL Bochum abermals zurückgeworfen.

Nach dem desolaten Saisonstart zeigte der Trend bei Mainz 05 zuletzt nach oben. Das mag mit dem Trainerwechsel von Bo Svensson zu Jan Siewert zusammenhängen, doch auch ein Ex-Bochumer ist für den Aufschwung mitverantwortlich: Maxim Leitsch.

Der Innenverteidiger kämpfte sich in den vergangenen Wochen in die Startelf und bestritt erstmals seit über einem Jahr mehrere aufeinanderfolgende Partien von Beginn an. Der 25-Jährige diente als stabilisierender Faktor, mit ihm in der Abwehrkette blieben die zuvor so anfälligen 05er zweimal in Serie ohne Gegentor (2:0 gegen RB Leipzig, 0:0 gegen Darmstadt).

Nun aber muss Leitsch einen Rückschlag verkraften - wieder mal. Eine im Training erlittene Muskelverletzung im Oberschenkel zwingt den gebürtigen Essener zu einer Pause. Leitsch werde in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen, teilte Mainz am Mittwoch mit.

Damit reiht sich ein weiteres Kapitel an die Krankenakte von Leitsch, der seit seinem Abschied aus Bochum im Sommer 2022, vom Verletzungspech verfolgt scheint.

Im vergangenen Herbst fiel Leitsch monatelang aufgrund eines Erschöpfungszustandes aus. Zwischen Oktober und dem Saisonende sammelte er nur noch zwei Einsätze im Profiteam, lief vereinzelt für die zweite Mannschaft in der Regionalliga unter dem jetzigen Profitrainer Siewert auf.

Im Sommer wurde über einen Abgang des früheren U21-Nationalspielers spekuliert, Ex-Klub Bochum sowie der FC Schalke 04 zeigten Interesse. Doch Leitsch blieb - und verletzte sich bei seinem ersten Startelf-Einsatz nach einem knappen Jahr am zweiten Spieltag erneut, verpasste fünf Partien.

Seit einem Monat war Leitsch wieder fit. Doch bevor er an seine soliden Leistungen der Vorwochen anknüpfen kann, muss er abermals pausieren und einen neuen Anlauf nehmen. Ob noch vor der Winterpause mit einem Comeback zu rechnen ist, ließen die Mainzer offen.