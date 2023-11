VfL Bochum: Wo sich Hofmann und Kölns Baumgart nicht einig sind

Vor dem direkten Duell eint den VfL Bochum und den 1. FC Köln die harmlose Offensive. Bei einem anderen Punkt hat Philipp Hofmann einen VfL-Vorteil ausgemacht.

Auch ohne den ersten Treffer von Philipp Hofmann in der laufenden Spielzeit konnte der VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga seinen ersten Sieg holen.

Das 2:1 in Darmstadt war nicht schön, aber erfolgreich, mehr muss nicht sein in dieser Phase, was auch der Angreifer bestätigt: "Es war nicht das beste Spiel in Darmstadt, das war Abstiegskampf pur, aber das war zu erwarten. So wird es auch am Samstag sein."

Gegen den 1. FC Köln (Samstag, 18:30 Uhr) will der Stürmer "unbedingt nachlegen. Wir wollen den Schwung mitnehmen." Es wird wieder auf Kleinigkeiten ankommen. Wer macht im Kellerduell mehr Fehler, wer bietet dem Gegner mehr an, wer kann daraus Kapital schlagen.

Beide Teams eint: Sie treffen kaum das Tor. Der FC erzielte erst acht Tore, drei davon vom Elfmeterpunkt. Der VfL traf immerhin zehn Mal. Wobei Hofmann noch nicht unter den Torschützen ist, seit knapp 1200 Minuten wartet er auf eine Bude. Immerhin konnte er in Darmstadt ein Tor vorbereiten.

Sollte es auch gegen Köln so sein, dass er nicht trifft und der VfL gewinnen, der ehemalige Karlsruher würde sicher unterschreiben. Mit Blick auf den Gegner betont er: "Ich habe das Gefühl, dass Köln etwas überrascht ist, dass sie da unten stehen. Wir kennen das schon seit drei Jahren mit dem Abstiegskampf, das kann ein Vorteil sein. Gerade auch weil wir zuhaue spielen und einen Hexenkessel erwarten."

Wir haben es uns auch mal verdient, Glück zu haben Steffen Baumgart

Doch diesen Vorteil sieht Kölns Trainer Steffen Baumgart nicht, wie er in der Pressekonferenz der Kölner berichtete: "Am Ende musst du dich da immer selber rausholen und du kannst nicht sagen, dass Bochum einen Vorteil hat, weil sie den Abstiegskampf kennen. Den kennt der 1. FC Köln auch und das schon sehr lange. Letztes Jahr waren beide Spiele gegen Bochum eng und wir wissen, was im Fußball alles möglich ist. Am Spieltag entscheidet die Leistung und deswegen denke ich nicht, dass das ein Vorteil ist. Wir haben es uns auch mal verdient, Glück zu haben, aber beide Mannschaften werden versuchen, das Spiel zu gewinnen.“

Wobei Hofmann weiß, dass die Leistung von Darmstadt nicht reichen wird, um das zweite Spiel in Folge zu gewinnen. Sein Ausblick: "Wir müssen uns steigern gegenüber Darmstadt, sonst wird es nicht reichen. Wir brauchen die zweiten Bälle, wir müssen auch mal wieder nach einem Standard treffen. Dann bin ich sicher, dass wir Köln schlagen können." cb /gp