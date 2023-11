Champions League: 2:0 gegen Newcastle - BVB geht großen Schritt in Richtung Achtelfinale

Big Points in der Champions League: Borussia Dortmund hat die K.o.-Phase der Champions League nach dem 2:0-Sieg gegen Newcastle United selbst in der Hand.

Für Borussia Dortmund stand am 4. Spieltag der UEFA Champions League ein echtes Schlüsselspiel an. Zuhause galt es, sich gegen die punktgleichen Engländer von Newcastle United in eine gute Ausgangsposition vor den letzten beiden Partien zu bringen. Nachdem die Dortmunder zuletzt bereits mit 1:0 in Newcastle gewannen, gingen beide Teams punktgleich mit vier Zählern in die Partie.

Edin Terzic veränderte seine Startelf nach dem deutlichen 0:4 gegen den FC Bayern auf drei Positionen und brachte Niklas Süle, Felix Nmecha und Karim Adeyemi für Marius Wolf, Marco Reus und Donyell Malen - und der BVB zeigte von Beginn an ein anderes Gesicht.

Guter Start des BVB

In einer dominanten Anfangsphase war es Julian Brandt, der Nick Pope von der Strafraumkante erstmals prüfte (13.), wenig später zwang auch Adeyemi den Keeper zur Parade (16.). Für die verdiente Führung sorgte dann aber Niclas Füllkrug, der einen Angriff mit einleitete und letztlich bei der Hereingabe von Marcel Sabitzer goldrichtig an der Fünferkante stand und einschob (26.).

Im Anschluss fanden die Magpies besser in die Partie, ohne dabei aber wirklich zwingend zu werden. Auf der Gegenseite hatte Marcel Sabitzer die Chance zu erhöhen, setzte seinen Schuss aus 16 Metern aber drüber (36.). So blieb es beim 1:0 zur Pause.

Borussia Dortmund: Kobel - Süle, Hummels, N. Schlotterbeck, Ryerson - Özcan, F. Nmecha, Sabitzer, Adeyemi (80. Reus), Brandt - Füllkrug (86. Moukoko) Kobel - Süle, Hummels, N. Schlotterbeck, Ryerson - Özcan, F. Nmecha, Sabitzer, Adeyemi (80. Reus), Brandt - Füllkrug (86. Moukoko) Newcastle United: Pope - Trippier, Lascelles, Schär, Hall (46. Almiron) - S. Longstaff, Bruno Guimaraes, Willock (80. Miley) - Livramento, Wilson (46. Gordon), Joelinton Schiedsrichter: José Hernandez Hernandez Tore: 1:0 Füllkrug (26.), 2:0 Brandt (79.) Gelbe Karten: / Hall Zuschauer: 81.365

Nach dem Seitenwechsel ging es zunächst turbulent los. Sowohl die Dortmunder in Person von Adeyemi (46.) und Brandt (50.) als auch Newcastle mit Tino Livramento (48.) und Miguel Almiron (49.) wurden vor dem Tor vorstellig. Den größeren Druck machten dabei zunächst die Engländer, die den Ausgleich durch Joelinton nur um Zentimeter verpassten (56.).

Doch den Dortmundern gelang es, der Drangphase ein Ende zu setzen und wieder für mehr Entlastung zu sorgen. Brandt zwang Pope zu einer weiteren Parade (58.), anschließend kam lange Zeit keine große Gefahr mehr auf.

Brandt macht den Deckel drauf

Bis zur 79. Minute, als Newcastle ein eigener Freistoß am BVB-Strafraum um die Ohren flog. Ein langer Ball von Adeyemi zu Brandt reichte, um für eine Zwei-gegen-Eins-Situation zu sorgen. Livramento machte den Weg zum Querpass zu, doch Brandt behielt die Kugel und schob selbst zum 2:0 ein.

Das große Aufbäumen der Gäste blieb aus und so stand ein letztlich verdientes 2:0, das für Schwarz-Gelb mehr bedeutete, als nur eine Reaktion auf die 0:4-Klatsche gegen die Bayern.

Mit dem Heimsieg hat der BVB den direkten Vergleich mit Newcastle in der Tasche, schraubt das Punktekonto auf sieben Zähler hoch und bleibt vor den beiden letzten Gruppenspielen gegen AC Mailand (28. November) und Paris St.-Germain (13. Dezember) sicher unter den besten Zwei. Die Tabellenführung der Gruppe F könnte PSG den Dortmundern mit einem Unentschieden oder Sieg in Mailand am Abend (21 Uhr) zwar noch streitig machen, doch in diesem Fall würde der Vorsprung auf Platz drei bei drei Punkten bleiben. Gewinnt der AC Mailand bleibt Dortmund Erster, dann allerdings nur mit zwei Zählern auf Platz drei.