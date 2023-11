Mainz 05: Emotionaler Svensson-Abschied - "Muss leider so sein"

Bo Svensson und Mainz 05 gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der Bundesligist mitteilte, tritt der 44-jährige Däne zurück. Ein Ex-RWE-Trainer übernimmt.

Bundesligist Mainz 05 muss sich auf die Suche nach einem neuen Cheftrainer machen. Wie der Klub einen Tag nach dem Pokal-Aus gegen Hertha BSC mitteilte, habe sich Bo Svensson "nach einem langen Gespräch mit Sportvorstand Christian Heidel und Sportdirektor Martin Schmidt am Donnerstag gemeinsam mit diesen zu diesem Schritt entschieden."

Der 44 Jahre alte Däne hatte die Profis von Mainz 05 im Januar 2021 übernommen und aus dem Tabellenkeller zum Klassenerhalt geführt. In 104 Spielen hat Svensson einen Punkteschnitt von 1,38 vorzuweisen. Nach vielen Jahren im Trikot der Mainzer hatte der frühere Verteidiger seine Trainerkarriere im Nachwuchs der Rheinländer begonnen.

In dieser Spielzeit legten die Mainzer unter Svenssons Regie aber einen absoluten Fehlstart hin. In neun Spielen holte der FSV nur drei Unentschieden und sind als Tabellenletzter im tiefsten Abstiegskampf. Dazu kam jetzt das Aus im Pokal beim Zweitligisten Hertha BSC (0:3).

Übernehmen wird die Mainzer Bundesliga-Mannschaft nun Jan Siewert, bisher Trainer der Mainzer U23. Er soll die Spieler auch am Samstag beim Heimspiel gegen RB Leipzig betreuen. In der Saison 2015/16 war Siewert Trainer bei Rot-Weiss Essen, damals in der Regionalliga West (8 Siege, 11 Remis, 11 Niederlagen). Als Tabellen-15. wurde er nach einem 0:2 gegen die Sportfreunde Lotte entlassen.

Das sagen die Verantwortlichen:

Bo Svensson: "Der Abschied fällt mir sehr schwer, aber ich habe das Gefühl, dass jetzt der Zeitpunkt hierfür gekommen ist. Ich bin seit 16 Jahren ein Mainzer. Ich habe hier unendlich viel gelernt, so viele tolle Menschen kennengelernt, im Verein, unter den Fans, in der Stadt, meine Kinder sind hier in Mainz aufgewachsen. Die Erfahrungen werden mich für mein Leben prägen. Aber leider ist aufgrund der sportlichen Entwicklung der Zeitpunkt gekommen zu erkennen, dass kein Einzelner über dem Verein steht und nun alle Kräfte gebündelt werden müssen, um die sportliche Situation zu meistern. Das wird leider nicht mit mir sein, aber das muss leider so sein. Verein und Mannschaft brauchen jetzt mehr denn je den Zusammenhalt, der uns immer ausgezeichnet hat.“

Sportvorstand Christian Heidel: "Mainz 05 verdankt Bo sehr viel, vor allem, dass wir heute überhaupt noch in der Bundesliga spielen. Darüber hinaus haben wir zwei weitere souveräne Spielzeiten in der Bundesliga absolviert und unsere Fans mit unserem Fußball begeistert. Wir haben in den vergangenen Wochen viele Stunden darüber diskutiert, wie wir die negative sportliche Tendenz umkehren können. Leider gibt es im Fußball immer aber auch vielschichtige Entwicklungen, die eine so erfolgreiche gemeinsame Arbeit an einen Punkt bringen können, an dem es vielleicht besser ist, einen neuen Weg einzuschlagen. Dieses Gefühl hat Bo selbst entwickelt und uns mitgeteilt. Ich ziehe meinen Hut vor seiner Offenheit und seiner Verbundenheit zu Mainz 05. Uns hat immer ein besonderes, vertrauensvolles Verhältnis verbunden. Ihm gilt mein und unser großer Dank für seinen Einsatz. Es war eine außergewöhnliche Zeit. Ihn begleiten unsere besten Wünsche für seine Zukunft. Er wird immer ein 05ER bleiben.“