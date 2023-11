VfL Bochum: Zwei neue Ausfälle nach Ordets, Schlotterbeck und Oermann im Kader

Nach dem Mainz-Spiel steht für den VfL Bochum das nächste Kellerduell an. So sieht es vor den 90 Minuten beim Aufsteiger Darmstadt 98 aus.

Die Wunden sind nach dem späten Ausgleich gegen Mainz 05 geleckt und der VfL Bochum startet am Freitag (20:30 Uhr) den elften Versuch (DFB-Pokal mitgezählt), das erste Pflichtspiel in der laufenden Saison zu gewinnen.

Nie war der VfL näher dran als gegen Mainz, als man scheinbar alles im Griff hatte und doch in der letzten Szene der Partie den Ausgleich kassierte. Zudem verlor Bochum Abwehrchef Ivan Ordets mit einer schweren Muskelverletzung.

Doch all diese Sachen müssen am Freitag aus den Köpfen, soll es beim Aufsteiger Darmstadt 98 endlich klappen mit dem ersten so wichtigen Dreier, bevor eine Woche später mit dem 1. FC Köln das nächste Kellerkind der Bundesliga ins Ruhrstadion kommt.

Vor der Partie in Darmstadt betont VfL-Trainer Thomas Letsch: "Das Mainz-Spiel war schnell aus den Köpfen. Wir haben uns intensiv auf Darmstadt vorbereitet, den Fokus aber vor allem auch auf uns gelegt. Wie können wir noch mehr Chancen kreieren, und auf der anderen Seite mehr Chancen verhindern."

Neben Ordets musste Letsch zwei weitere Ausfälle vermelden. Denn Moritz Römling und Christopher Antwi-Adjei fallen in Darmstadt aus. Dafür ist Keven Schlotterbeck wieder fit. Letsch: "Ihm geht es gut, er konnte gestern und heute trainieren. Es war keine strukturelle Verletzung, er wird im Bus in Richtung Darmstadt sitzen. Tim Oermann wird auch im Kader stehen. Auch Patrick Osterhage ist wieder fit. Wir haben noch immer genug Personal. 20 gesunde Spieler sind dabei, ein paar gesunde müssen zuhause bleiben."

Die, die im Bus sitzen, wissen, dass sie auf einen fordernden Gegner treffen, wie auch Letsch beschreibt: "Darmstadt ist, wie auch Heidenheim, gut angekommen in der Bundesliga. Sie spielen gerade zuhause sehr selbstbewusst, haben gute Ergebnisse eingefahren."

Doch das soll alles nichts heißen, denn der VfL will seinen ersten Dreier. Letsch: "Wir haben in den letzten Spielen wenig zugelassen, trotzdem aber noch Tore kassiert und Elfmeter gegen uns hinnehmen müssen. Wir brauchen einfach endlich diesen ersten Saisonsieg."

So könnte der VfL Bochum bei Darmstadt 98 spielen

Riemann - Masovic, Schlotterbeck, Bernardo - Gamboa, Losilla, Stöger Soares - P. Förster - Asano, Hofmann (Paciencia)

Es fehlen: Bero (Innenband-Teilriss), Ordets (Oberschenkelverletzung), Antwi-Adjei, Römling