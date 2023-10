BVB: Tor gegen Frankfurt - Nächster Rekord für Moukoko

Gefühlt läuft Youssoufa Moukoko schon eine halbe Ewigkeit für die Profis von Borussia Dortmund auf. Doch der Stürmer ist immernoch erst 18 - und knackt weiter Rekorde.

Fast drei Jahre ist es nun her, dass Youssoufa Moukoko sein Bundesliga-Debüt für Borussia Dortmund feierte. Der Mittelstürmer stand am 21. November 2020 beim 5:2-Auswärtssieg im Berliner Olympiastadion gegen die Hertha erstmals im Kader der Profis - mit 16 Jahren und einem Tag.

Nicht einmal einen Monat später folgte damals sein erster Treffer für die Profis, wieder in Berlin, diesmal allerdings gegen Union. Bei der 1:2-Niederlage erzielte er mit nur 16 Jahren und 28 Tagen den zwischenzeitlichen Ausgleich - ebenfalls ein Bundesliga-Rekord.

Die darauffolgenden Jahre verliefen für Moukoko nicht immer einfach. Nach 14 Bundesliga-Einsätzen (410 Minuten) und drei Toren in seiner Debütsaison, bekam der gebürtige Kameruner, der für die deutsche U21-Nationalmannschaft aufläuft, 2021/22 in der höchsten deutschen Spielklasse nur noch 210 Minuten (16 Spiele, zwei Tore, zwei Vorlagen). Im Vorjahr feierte Moukoko dann mit 26 Spielen (1132 Minuten), sieben Toren und vier Assists seine erfolgreichste Bundesliga-Saison. An den ersten neun Spieltagen der laufenden Spielzeit kam Moukoko fünfmal von der Bank.

Moukoko zieht mit Wirtz gleich

Dabei vergisst man schnell, dass der Stürmer immernoch erst 18 Jahre ist - am 20. November feiert Moukoko Geburtstag. Mit seinem ersten Bundesliga-Tor in dieser Saison stellte der Youngster nun den nächsten Rekord ein.

Sein zwischenzeitliches 2:2 bei Eintracht Frankfurt war bereits sein 13. Liga-Treffer in seiner Karriere. Bislang gelang das in der Geschichte der Bundesliga lediglich Florian Wirtz, der zwischen seinem Debüt am 18. Mai 2020 mit 17 Jahren und 15 Tagen bis zu seinem 19. Geburtstag ebenfalls 13-mal erfolgreich war (Statistik via Opta).

Zwei Spiele hat Moukoko nun noch Zeit, um sich zum alleinigen Rekordhalter zu schießen, bevor er seinen 19. Geburtstag feiert. Am kommenden Samstag (18.30 Uhr) steht in der Bundesliga das Spitzenspiel gegen den FC Bayern an. Eine Woche später geht es erneut samstags (15.30 Uhr) zum VfB Stuttgart.