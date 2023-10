Bundesliga: Hier ist Moritz Stoppelkamp besser als Harry Kane

Das Rekord-Tor von Bayern-Stürmer Harry Kane ist in aller Munde. Der ehemalige Stürmer des MSV Duisburg, Moritz Stoppelkamp, hat ihm aber etwas voraus.

Für viele war es schon der Treffer des Jahres, wenn nicht gar der Saison: Dieser Geniestreich von Harry Kane. Der Stürmer des FC Bayern München zog aus rund 55 Metern ab. Marcel Schuhen, der Torwart von Darmstadt 98, konnte dem Ball nur noch hinterherblicken, als er sich unter der Latte hinweg ins Tor senkte. Es war das 5:0 beim 8:0-Spektakel des 9. Spieltags.

Mit diesem Treffer ist der englische 100-Millionen-Euro-Neuzugang des Rekordmeisters in eine illustre Liste von Bundesliga-Torschützen aufgestiegen. Denn schon vor ihm ist einer ganzen Hand voll von Spielern so ein Distanzkracher gelungen.

Beinahe neun Jahre ist es her, am 20. September 2014, dass Moritz Stoppelkamp den immer noch gültigen Rekord aufstellte. Damals noch im Trikot des SC Paderborn traf er aus der eigenen Hälfte heraus, genauer gesagt aus 83 Metern gegen Hannover 96. „Ich wusste nicht, dass ich überhaupt so weit schießen kann“, sagte Stoppelkamp bei Sky.

Dass er das Toreschießen – auch aus kürzerer Distanz nicht verlernt hat – zeigt er in dieser Saison bei Rot-Weiß Oberhausen.

Stoppelkamp überbot damals den erst drei Jahre zuvor aufgestellten Rekord von Giorgos Tzavellas (Eintracht Frankfurt), der gegen den FC Schalke 04 aus 73 Metern traf. Was als Pass auf Theofanis Gekas gedacht war, wurde zu einem Distanztor für die Geschichtsbücher.

Der damals erst 24-jährige Manuel Neuer war von den Bewegungen des ehemaligen Stürmers des VfL Bochum überrascht und ließ den Ball über sich hinweg ins Tor springen.

Die Liste der Bundesliga Tore aus der größten Distanz 1. Moritz Stoppelkamp (SC Paderborn) aus 83 Metern (20. September 2014 bei Paderborn-Hannover) 2. Giorgos Tzavellas (Eintracht Frankfurt) aus 73 Metern (12. März 2011 bei Schalke-Frankfurt) 3. Klaus Allofs (1. FC Köln) aus 70 Metern (31. März 1986 bei Köln-Leverkusen) 4. Diego (Werder Bremen) aus 62 Metern (20. April 2007 bei Bremen-Aachen) X. Harry Kane ( Bayern München) aus ca. 55 Metern (28. Oktober 2023 bei Bayern – Darmstadt) 5. Alex Alves (Hertha BSC) aus 52 Metern (30. September 2000 bei Berlin-Köln) 6. Fabian Ernst (Werder Bremen) aus 52 Metern (26. Oktober 2002 bei Bremen-Dortmund) 7. Mike Hanke (Schalke 04) aus 50 Metern (17. April 2004 bei Schalke-Leverkusen) 8. Bernd Schneider (Bayer Leverkusen) aus 50 Metern (17. März 2001 bei Dortmund-Leverkusen) 9. Siegfried Reich (Hannover 96) aus 49 Metern (22. März 1988 bei Stuttgart-Hannover) 10. Marcelinho (Hertha BSC) aus 48 Metern (9. April 2005 bei Berlin-Freiburg)

Und auch ein weiterer Rekord-Treffer hat seinen Ursprung in der Arena auf Schalke. Doch dieses Mal für die Königsblauen. Dem ohnehin schon wilden Spiel am 17. April 2004 gegen Bayer Leverkusen setzte Mike Hanke noch die Krone auf. Bayer-Torwart Hans Jörg Butt hatte gerade erst per Elfmeter auf 3:1 für die Gäste gestellt. Die diskutierten noch mit dem Schiedsrichter, Butt ließ sich auf seinem Rückweg ins Tor viel Zeit. Der Wiederanpfiff und der Anstoß schien er überhört zu haben. Das nutzte Hanke aus.

Vom Anstoßpunkt hinweg schoss er aus 50 Metern über Butt hinweg ins noch verwaiste Leverkusener Tor. Für einen Schalker Sieg reichte das aber nicht.

Nach diesem Samstag rutscht Hanke in der Rekord-Liste der Distanzschützen einen Platz nach unten. Obwohl es noch keine genauen Angaben über die Distanz des Kane-Tores gab, dürfte er sich vor den ehemaligen Schalker geschoben haben. Der Rekord von Stoppelkamp ist nicht in Gefahr.

Quelle: (sid/dfb)