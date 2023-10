Bundesliga: Nach 2:2 in Bochum - das sagt der Mainzer Sportchef zum Trainer-Thema

In Mainz geht das Warten auf den ersten Saisonsieg weiter. Dennoch steht Trainer Bo Svensson bisher nicht zur Disposition. Sportdirektor Martin Schmidt nimmt stattdessen die Profis in die Pflicht.

Der FSV Mainz 05 bleibt auch nach dem 9. Spieltag in der Fußball-Bundesliga 2023/2024 ohne Sieg. Beim VfL Bochum gelang den Rheinhessen immerhin ein 2:2-Last-Minute-Remis.

Bo Svensson darf, zumindest nach den Aussagen von Sportchef Martin Schmidt, weiter ruhig schlafen. Er stellte sich auch nach dem neunten sieglosen Spiel in Folge hinter den FSV-Trainer.

Schmidt: "Die Trainerfrage stellt sich bei uns nicht. Da ist die Position genau dieselbe wie vor zwei, drei oder vier Wochen. Hundertprozentige Rückendeckung, hundertprozentiges Vertrauen in Bo."

Doch trotz des 2:2 mit der letzten Aktion des Spiels konnten Schmidt und alle Mainzer Verantwortlichen, einmal mehr, mit der Leistung der 05er nicht zufrieden sein.





Schmidt bilanzierte: "Der Ausgleich übertüncht ein wenig die Leistung. Es war eine schreckliche erste Halbzeit, und gute 20 Minuten nach der Pause reichen nicht, um hier zu gewinnen. Das ist als Team zu wenig. Es bringt jetzt nichts, das Spiel schönzureden. Das sind Spiele, die man gewinnen muss, insofern muss sich jeder hinterfragen, ob das die Leistung ist, die wir auf den Platz bringen wollen. Gut war hinten raus der Wille, der Punch, dass alle nochmal dran geglaubt haben. So ein unverdienter Punkt kann ein Gamechanger in der Saison sein, das können wir mitnehmen, dennoch war es über 90 Minuten zu wenig. Darüber müssen wir klar reden. Der Verein schenkt dem Team Ruhe, wir stehen zusammen, aber die Mannschaft steht in der Verantwortung, die Spiele so anzugehen, wie es im Abstiegskampf vonnöten ist."

Tom Krauß, Mainzer Torschütze zum 2:2-Remis, hofft, dass das Unentschieden den Mainzer neues Selbstvertrauen verleiht.

Der Ex-Schalker sagte nach dem Spiel: "Es war eine besondere Situation, ich bin ein bisschen über meine eigenen Füße gestolpert und der Ball war leicht abgefälscht. In der Trainingswoche habe ich so ein ähnliches Tor geschossen. Dass es heute in letzter Sekunde klappt, freut mich sehr. Es ist mein erstes Tor für Mainz und ein wichtiger Punkt. Dass es davor, vor allem in der ersten Halbzeit, nicht gut war, ist klar. Wir nehmen uns in die Pflicht, denn wir stecken im Abstiegskampf, das muss man auf dem Platz sehen. Wir sind Letzter und müssen zusammenhalten, das hat man auch nach dem Spiel mit den Fans gesehen. Nach der Pause war es nicht perfekt, aber besser. Den Schub möchte ich mitnehmen und zeigen, dass ich da bin, wenn ich gebraucht werde."