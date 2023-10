BVB: 20 von 24 möglichen Punkten geholt - "Weniger sexy, mehr Erfolg"

Borussia Dortmund spielt aktuell vielleicht nicht den schönsten und besten Fußball, dafür ist der BVB sehr erfolgreich. Das findet der Trainer natürlich sehr gut.

Nach dem 0:1 bei Borussia Dortmund war die Stimmung bei Ole Werner, Trainer des SV Werder Bremen, natürlich alles andere als gut. Dabei zeigte seine Mannschaft einen guten Auftritt, belohnte sich aber nicht.

Werner sagte gegenüber "werder.de": "Enttäuschung ist immer da, wenn du ein Spiel verlierst. In Dortmund auch, insbesondere aufgrund dessen, dass wir vom Auftreten und von der Leistung vieles richtig gut gemacht haben. Speziell im Defensivverbund haben wir als ganze Mannschaft sehr gut verteidigt. Wir können viele positive Dinge aus dem Spiel ziehen, trotz alledem sind wir in einer Situation, in der wir Punkte brauchen. Deshalb ist es ärgerlich, dass wir die Möglichkeiten in Dortmund nicht genutzt haben, um mindestens einen mitzunehmen."

Der BVB war in dem Spiel gegen die Hansestädter nicht viel besser, aber einfach mit dem von Julian Brandt erzielten Siegtor erfolgreicher. Es waren die Punkte 18, 19 und 20 von zuletzt 24 möglichen Zählern. Geht es nach Trainer Edin Terzic, dann kann es so für die Schwarzgelben gerne weitergehen.

Terzic verwies auf die Serie von saisonübergreifend 16 Partien ohne Niederlage - und eine neue Dortmunder Erfolgsformel gegenüber "DAZN": "Wir haben versucht, im Sommer unsere Schlüsse zu ziehen. Weniger sexy, mehr Erfolg. Wir haben lange genug in den letzten zehn Jahren schönen und sexy Fußball gezeigt, der am Ende aber nicht dazu geführt hat, unsere maximalen Ziele zu erreichen."





Zur Freude von Terzic gewinnt sein Team mittlerweile auch Spiele ohne großen Glanz - auf stabilem Niveau. "Man kann von einer konstanten Entwicklung sprechen. Wir haben aus 27 Spielen 66 Punkte geholt - da muss man in Europa schon gucken, ob das noch einer anderen Mannschaft gelungen ist", kommentierte Terzic.

Das schürt bei allen Beteiligten die Hoffnung, dass sich dieser Aufwärtstrend auch positiv auf die Champions League auswirkt. Nach bisher nur einem Zähler aus den beiden Gruppenspielen gegen Paris Saint-Germain (0:2) und den AC Mailand (0:0) steht am Mittwoch (25. Oktober, 21 Uhr) eine schwere Aufgabe in Newcastle an. wozi mit dpa