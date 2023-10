Bundesliga: Medien: Medien: Ex-Schalker kein Trainer-Kandidat beim FC Augsburg

Der FC Augsburg sucht mit Hochdruck einen neuen Trainer. Nun soll ein gebürtiger Schwabe der Top-Kandidat sein. Ein Ex-Schalker steht angeblich nicht ganz oben auf der Liste.

Auf der Suche nach einem neuen Trainer soll der FC Augsburg einen Top-Favoriten haben. Nach Informationen der "Augsburger Allgemeinen" am Mittwoch stehe Peter Zeidler, deutscher Coach des Schweizer Fußball-Erstligisten FC St. Gallen, ganz oben auf dem Wunschzettel.

Demnach habe es bereits Kontakt zwischen der FCA-Vereinsführung und dem 61-Jährigen gegeben. Mit dem zuvor ebenfalls gehandelten André Breitenreiter soll es dagegen noch keinen Kontakt gegeben haben. Der gebürtige Schwabe Zeidler hat in St. Gallen noch einen Vertrag bis 2027, es wäre also vermutlich eine Ablösesumme fällig.

Schon im Sommer 2022 soll er ein Kandidat beim FCA gewesen sein. Damals hatten die Verantwortlichen sich aber für eine Verpflichtung von Enrico Maaßen entschieden. Der 39-Jährige kam als Regionalliga-Meister von Borussia Dortmund II zu den Fuggerstädtern.

Zuvor war ihm die Meisterschaft auch mit dem SV Rödinghausen (2019/20) gelungen. Die Dortmunder Reserve führte er in der Saison 2021/22 in der 3. Liga auf Platz neun. Wenige Monate nach dem Klassenerhalt in seiner Debütsaison ist für Maaßen das Kapitel Bundesliga Anfang der Woche vorerst beendet worden.

Nach fünf Punkten aus den ersten sieben Spielen zog der FC Augsburg die Reißleine. Die Kritikpunkte: Unter Maaßens Regie hatte es dem Team zuletzt gravierend an einer Balance zwischen Offensive und Defensive gefehlt, besonders eklatant waren die bereits 17 Gegentore in sieben Liga-Spielen dieser Saison.

Nur der 1. FSV Mainz 05, VfL Bochum und Darmstadt 98 kassierten mit je 19 noch mehr. Sein designierter Nachfolger Zeidler kann auf mehrere Stationen im Ausland verweisen, hat bisher aber noch keinen Bundesligisten hauptverantwortlich trainiert.

