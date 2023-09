VfL Bochum: Horror-Halbzeit leitet Niederlage gegen Gladbach ein

Der VfL Bochum ist auch nach dem 6. Spieltag ohne Sieg. Zuhause verlor die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch gegen Borussia Mönchengladbach mit 1:3 (0:3).

Pfiffe - gefolgt von Stille. Die Fans des VfL Bochum konnten nicht glauben, was sie in der ersten Halbzeit gesehen hatten. Keinen Einsatz, keine Zweikämpfe, keinen eigenen Torschuss. Dafür drei Gegentore. Am Ende verlor die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch mit 1:3 gegen Borussia Mönchengladbach.

Das Spiel begann schon merkwürdig. Keine Einlaufmusik, dafür eine Durchsage des Stadionsprechers. Die Gästefans hatten eine Zaunfahne über ein Sicherheitstor gehängt und sich minutenlang geweigert, diese umzuhängen.

Um 15.39 Uhr pfiff Schiedsrichter Felix Brych die Partie an. Die Gäste schienen mit der ungewohnten Wartezeit besser klargekommen zu sein. Franck Honorat (2.) und Luca Netz (3.) hatten direkt gute Chancen.

Bitter für Bochum: Bereits nach vier Minuten musste Matus Bero ausgewechselt werden, Mitspieler Bernardo war ihm unglücklich seitlich ins Knie gefallen. Für ihn kam Christopher Antwi-Adjei. Sportlich ging es weiter nur in eine Richtung.

Schüsse von Alassane Plea gingen knapp am Pfosten vorbei (10.) oder klatschten auf die Latte (18.), auch Honorat verfehlte um wenige Zentimeter (23.). Der VfL bettelte förmlich um ein Gegentor und leitete es dann auch selbst ein.

Einfacher Fehlpass Erhan Masovic in der Vorwärtsbewegung, Unordnung in der Hintermannschaft - Florian Neuhaus bedankte sich und schoss vollkommen blank von der Strafraumkante ein (27.). Verkehrte Welt im Ruhrstadion: Gladbach spielte ohne Unterstützung besser als Bochum mit der Ostkurve im Rücken. Denn die Gästefans hatten den Support eingestellt.

Vor den Bochumer Anhängern wurde dann eine Ecke verlängert, am zweiten Pfosten Plea vergessen, der einköpfte (37.). Bochum versuchte sich in die Halbzeit zu retten, doch auch dies gelang nicht. Wieder ein unnötiger Ballverlust, Gladbach konterte und Plea wurde wieder nicht entscheidend angegangen - 0:3 (45.).

Bochum: Riemann - Masovic, Ordets, Bernardo - Passlack (46. Gamboa), Stöger (46. Förster), Losilla, Wittek (46. Daschner) - Bero (7. Antwi-Adjei) - Hofmann, Asano (68. Paciencia). Gladbach: Nicolas - Elvedi (64. Friedrich), Itakura, Wöber - Weigl - Honorat, Reitz (89. Jantschke), Neuhaus (72. Kramer), Netz - Plea (72. Scally), Jordan (64. Cvancara). Tore: 0:1 Neuhaus (27.), 0:2 Plea (37.), 0:3 Plea (45.), 1:3 Losilla (68.). Gelbe Karte: Bernardo (52.), Gamboa (90.) - Itakura (45.), Kramer (81.), Cavancara (90.) Schiedsrichter: Felix Brych Zuschauer: 26.000

VfL-Trainer Letsch wechselte zur Halbzeit dreifach und stellte auf Viererkette um. Stabiler wurde die Defensive aber nicht. Bochum lud Gladbach weiter ein, Richtung Tor zu spazieren und hatte Glück, sich bei einer Dreifachchance nicht direkt den nächsten Gegentreffer zu fangen (50.).

Immerhin wurde Bochum offensiv besser. Was heißt besser: Immerhin trat Bochum überhaupt offensiv in Erscheinung. Die eingewechselten Philipp Förster und Lukas Daschner wurden bei ihren ersten Abschlüssen jeweils geblockt, ein Kopfball von Philipp Hofmann ging über den Kasten (54.).

Gladbach überließ den Gastgebern den Ball, lauerte auf Konter, ließ diese aber fahrlässig liegen. Im direkten Gegenzug steckte Daschner den Ball auf Anthony Losilla durch und der Kapitän traf zum Anschluss (68.).

Sofort war das Ruhrstadion da. Und Bochum erspielte sich Möglichkeiten im Minutentakt. Daschners Schuss wurde auf der Linie geklärt (70.), Antwi-Adjei (71.), der eingewechselte Goncalo Paciencia (72.) und Masovic (78.) zielten zu hoch.





Damit schien der VfL sein Pulver für den Nachmittag verballert zu haben. Antwi-Adjei (85.) scheiterte nochmal an Keeper Moritz Nicolas, dann trudelte das Spiel nur noch aus. Einige Fans verließen noch vor der sechsminütigen Nachspielzeit das Ruhrstadion.

Sie verpassten zwei Eingriffe des Video-Schiedsrichters. Bei einem vermeintlichen Handelfmeter für Bochum griff er nicht ein, das vermeintliche 2:3 durch Losilla nahm er zurück. So bleibt der VfL Bochum auch nach dem 6. Spieltag ohne Sieg in der Fußball-Bundesliga.