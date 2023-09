International: 27 Millionen für einen 18-Jährigen - Antwerpen gab BVB wohl einen Korb

Neben Felix Nmecha hätte Borussia Dortmund im Sommer beinahe noch einmal viel Geld für ein Talent im zentralen Mittelfeld ausgegeben. Doch Royal Antwerpen habe abgelehnt.

Im Mittelfeld-Zentrum hat sich Borussia Dortmund in diesem Sommer mit Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg (30 Millionen Euro Ablöse) und Bayerns Marcel Sabitzer (19 Millionen Euro) verstärkt. Aus Belgien heißt es jedoch nun, dass Schwarz-Gelb noch einen anderen Namen für die Zentrale ganz weit oben auf der Liste hatte.

Wie der "RMC"-Reporter Sacha Tavolieri in der YouTube-Talkshow „Wait & See“ erklärte, gehörte der erst 18-jährige Arthur Vermeeren zu den Kandidaten beim BVB. Mehr noch: Die Dortmunder seien für den belgischen U21-Nationalspieler mit einem Angebot in Höhe von 27 Millionen Euro an den belgischen Meister herangetreten – nur acht Millionen Euro weniger, als für Rekord-Transfer Ousmane Dembélé.

Doch das von Mark van Bommel trainierte Team lehnte ab. In Antwerpen hoffe man darauf, sein Talent noch eine weitere Saison zu halten und den Wert weiter zu steigen. Erst Ende des letzten Jahres rückte Vermeeren mit gerade einmal 17 Jahren zu den Profis auf uns spielte sich auf Anhieb fest. In der Meistersaison lief er wettbewerbsübergreifend 40-mal auf, erzielte zwei Tore und lieferte zwei Assists.

Unter anderem soll auch Barcelona interessiert sein

Auch in dieser Spielzeit zählt der Youngster (Jahrgang 2005) zum absoluten Stammpersonal beim Champions-League-Teilnehmer. Von den ersten zwölf Pflichtspielen verpasste Vermeeren kein einziges, stand immer in der Startelf und lief jeweils mindestens 85 Minuten auf.

Der Rechtsfuß, der unter van Bommel je nach Ausrichtung sowohl auf der Doppel-Sechs als auch auf der etwas offensiveren Achterposition eingesetzt wird, hat in Antwerpen noch ein gültiges Arbeitspapier bis 2026. Der BVB ist derweil bei weitem nicht der einzige Verein, der Interesse bekundet haben soll. Verschiedenen Medienberichte zufolge bemühe sich neben zahlreichen anderen Top-Teams beispielsweise auch der FC Barcelona um eine Verpflichtung.