BVB: "Es war ein Arbeitssieg, aber man darf das nicht zu negativ formulieren"

Nach dem 4:2-Erfolg von Borussia Dortmund beim SC Freiburg herrschte auf schwarzgelber Seite Erleichterung.

Edin Terzic, Trainer von Borussia Dortmund, hat Matchwinner Mats Hummels nach dessen Doppelpack beim 4:2 (1:2) des BVB beim SC Freiburg ausdrücklich gelobt.

"Er hat einen richtig guten Job gemacht. Es war ein ganz besonderes Spiel für Mats", sagte der BVB-Coach. Hummels hatte in der 11. und 88. Minute getroffen - und damit maßgeblichen Anteil am zweiten Saisonsieg des BVB in der Fußball-Bundesliga.

Der 34-Jährige traf in der 16. Saison in Serie und stellte damit einen Liga-Rekord ein. Zudem überholte er Frank Mill als ältesten Bundesliga-Doppeltorschützen in der Klubhistorie.

Überhaupt zeigte sich der BVB-Trainer zufrieden - zumindest, was das Ergebnis anging.

Terzic bilanzierte: "Mit dem Sieg sind wir zufrieden, aber wir sind noch nicht bei 100 Prozent. Was uns nicht gefällt: Dass wir nach der guten Startphase nicht konstant die Kontrolle hochhalten konnten. Wir wollten eigentlich vermeiden, in Strafraumnähe viele Flanken zuzulassen. Das ist uns nicht gelungen. Wir haben ab der 60. Minute auf Dreierkette umgestellt und dann mit der Doppelspitze Niclas Füllkrug und Donyell Malen fungiert, was gut geklappt hat."





Und was sagte der Matchwinner, der anstatt von Niklas Süle wieder in der Innenverteidigung ran durfte? Mats Hummels: "Es war ein Arbeitssieg, aber man darf das nicht zu negativ formulieren. Wir haben das Spiel zwar nicht dominiert, hatten aber die Kontrolle. Mit der Einwechslung von Grifo hat Freiburg umgestellt, hat aggressiver gepresst. Wir haben die Aktivität gegen den Ball vermissen lassen, haben Freiburg so stärker gemacht. Wir müssen es einfach schaffen, im Mittelfeld den Gegner zu dominieren und auch mal spielerisch auseinanderzunehmen. Wir als Mannschaft müssen das insgesamt hinbekommen."

Ähnlich sieht dies Sportchef Sebastian Kehl: "Wir haben vier Tore geschossen – und das ist ein gutes Gefühl. Wir wussten, dass wir liefern mussten. Hier muss man erstmal vier Tore schießen und ein Spiel drehen." wozi mit dpa