Es hat Tradition, dass der VfL Bochum ein Sondertrikot präsentiert. Beim Legendenspiel am Samstag wird das neueste das erste Mal zu sehen sein.

Es wird zu einer Tradition, dass der VfL Bochum in der Saison neben dem Heim-, dem Auswärts- und dem Ausweichtrikot auch ein Sondertrikot präsentiert. Es gab zum Beispiel eins, nachdem der Spielbetrieb nach Corona wieder aufgenommen wurde. Es gab eins zur 700-Jahr-Feier der Stadt Bochum. In der vergangenen Saison war das Regenbogen-Sondertrikot mit dem Slogan „Vereint friedlich leben“ binnen kürzester Zeit ausverkauft. Am Freitag veröffentlichte der Klub nun das Trikot zur „175-Jahr-Feier“.

Auf den hellblauen Trikots ist der Stadtplan von Bochum mit Fokus auf den Ring um die Innenstadt eingearbeitet. Das kleine Herz markiert den Standort des Ruhrstadions. An diesem Freitag ist das Trikot ab 18.48 Uhr im Online-Shop erhältlich. Die Spieler der Legenden-Elf, die am Samstag ab 16.30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion gegen eine Ü40-Stadtauswahl spielen wird, werden die ersten sein, die es tragen.





VfL Bochum: Profis laufen gegen Eintracht Frankfurt im Sondertrikot auf

Beim Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt wird dann auch das Profi-Team eine Woche später in diesen Trikots auflaufen. Das rote Trikot mit einem großen Aufdruck des Sponsors, der Bochumer Brauerei Fiege, das die Spieler der Ü40-Stadtauswahl im Spiel gegen die Legenden tragen werden, wird es dagegen nicht im freien Verkauf geben.

Zuletzt erschienen die Sondertrikots des VfL Bochum jeweils in limitierter Auflage. So gab es das Trikot zum Stadtjubiläum in einer Auflage von 4630, der alten Postleitzahl der Stadt.

Die Regenbogen-Sondertrikots, die die Bochumer Profis dann im Meisterschaftsspiel gegen Mönchengladbach trugen, wurden zudem in einer Auktion versteigert. Eine ähnliche Aktion hatten die Bochumer nach Wiederaufnahme des Spielbetriebes nach der ersten Corona-Unterbrechung gemacht. Gegen Heidenheim spielten sie im Mai 2020 in einem schwarzen Sondertrikot. Auch sie wurden versteigert. Seinerzeit kamen fast 50.000 Euro zusammen.