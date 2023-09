Schalke: S04 wirbt um Geduld - nachhaltig aufsteigen, nicht schnell

Der FC Schalke 04 will zurück in die Bundesliga. Dabei gehe Nachhaltigkeit aber vor Tempo.

Der FC Schalke 04 ist in der 2. Bundesliga schwer in die Gänge gekommen. Nach fünf Spieltagen stehen bei bereits drei Niederlagen erst vier Punkte auf der Habenseite der Königsblauen.

Jetzt hat der S04 bei seinen Anhängern um Geduld gebeten. "Der Saisonstart ist sportlich nicht so verlaufen, wie wir ihn uns alle vorgestellt hatten. Alle wollten mit mehr als vier Punkten in die erste Länderspielpause gehen", schreiben die Knappen in ihrem neuesten Brief an ihre Mitglieder.

"Völlig überraschend ist das nicht. Die Folgen des personellen Umbaus, notwendig geworden wegen des Abstiegs, sind immer noch zu spüren – es kostet Zeit, bis sich etwas Neues gefunden hat" heißt es dort.

Keine Leihen und ein "Korsett"

Man wolle aus dem letzten Abstieg und dem Aufstieg von vor zwei Jahren lernen. "Deshalb soll Schluss sein mit großen Umbauten. Vorstand und Aufsichtsrat haben vor der Transferperiode gemeinsam Guidelines verabschiedet, die auf einer klaren Strategie basierten: Wir verpflichten Spieler fest und verzichten soweit möglich auf Leihen – und wenn doch, dann nur mit Optionen zur Weiterverpflichtung."

Das ist sei im Sommer gelungen. "Ziel ist es, ein Korsett zu bauen, auf das wir auch nächste Saison aufbauen und das wir entwickeln können, unabhängig von der Liga."

Drei-Jahres-Plan definiert

Deshalb hätten Vorstand und Aufsichtsrat eine Periode von drei Jahren definiert, in der die Budgets und damit die Chancen auf den Aufstieg hoch bleiben sollen. "Im Klartext: Gelingt uns die Rückkehr im ersten Jahr nicht, greifen wir im zweiten Jahr wieder an. Und im Zweifel im dritten Jahr. Wir möchten nachhaltig aufsteigen, anstatt es mit der Brechstange zu versuchen."

So will man vermeiden, nach einem erneuten Aufstieg wieder direkt abzusteigen. "Die langfristigen Ziele, die wir auf der Mitgliederversammlung vorgestellt hatten, bleiben ein wichtiger Kompass. Wir wollen zurück in die Bundesliga und uns dort wieder fest etablieren."

Das Spiel in Wiesbaden sei dabei ein Schritt in die richtige Richtung gewesen. "Um es auf den Punkt zu bringen: Wir sind von der Qualität des Kaders überzeugt und ebenso zuversichtlich, dass Trainer-Team und Mannschaft zusammen den richtigen Weg gehen werden, damit wir gegen Magdeburg hoffentlich einen Heimsieg feiern können."