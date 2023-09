Champions League: DAZN und Amazon legen erste Übertragungen fest

Ihr fragt euch, wo ihr die Spiele in der Champions League von Borussia Dortmund & Co. sehen könnt? Hier gibt es den Überblick.

Die kostenpflichtigen Streamingdienste DAZN und Amazon Prime Video haben bekannt gegeben, welche Champions-League-Spiele mit deutscher Beteiligung sie an den ersten vier Spieltagen der Fußball-Königsklasse übertragen.

Auch in dieser Saison zeigt DAZN an jedem Spieltag der Gruppenphase drei Spiele mit Bundesligisten, eine Partie mit einem deutschen Team überträgt jeweils am Dienstag Amazon Prime Video. Alle anderen internationalen Spiele der Champions League sind auf DAZN zu sehen. Frei empfangbar ist nur das Finale beim ZDF.

Die Gruppenphase endet am 12./13. Dezember. Welche Spiele DAZN und Amazon an den Spieltagen fünf und sechs jeweils exklusiv übertragen, wird später entschieden.

Spiele mit deutscher Beteiligung:

1. Spieltag 19. September DAZN: Young Boys Bern - RB Leipzig (18.45 Uhr) Amazon: Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund (21.00 Uhr)

20. September DAZN: Real Madrid - Union Berlin (18.45 Uhr) DAZN: Bayern München - Manchester United (21.00 Uhr)

2. Spieltag 3. Oktober DAZN: Union Berlin - Sporting Braga (18.45 Uhr) Amazon: FC Kopenhagen - Bayern München (21.00 Uhr)

4. Oktober DAZN: Borussia Dortmund - AC Mailand (21.00 Uhr) Amazon: RB Leipzig - Manchester City (21.00 Uhr)

3. Spieltag 24. Oktober DAZN: Union Berlin - SSC Neapel (21.00 Uhr) Amazon: Galatasaray Istanbul - Bayern München (18.45 Uhr)

25. Oktober: DAZN: Newcastle United - Borussia Dortmund (21.00 Uhr) DAZN: RB Leipzig - Roter Stern Belgrad (21.00 Uhr)

4. Spieltag: 7. November DAZN: Roter Stern Belgrad - RB Leipzig (21.00 Uhr) Amazon: Borussia Dortmund - Newcastle United (18.45 Uhr)

8. November: DAZN: SSC Neapel - Union Berlin (18.45 Uhr) DAZN: Bayern München - Galatasaray Istanbul (21.00 Uhr)