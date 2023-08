VfL Bochum: Hofmann verlängert vorzeitig - "Immenser Faktor in unserem Spiel"

Der VfL Bochum hat den Vertrag mit Philipp Hofmann verlängert. Der Stürmer des Bundesligisten gab seine Zusage bis 2026.

Der VfL Bochum hat eine weitere Personalentscheidung verkündet. Mit dem aktuell noch geöffneten Transferfenster hat die aber nichts zu tun. Mit Philipp Hofmann hat ein Spieler aus dem bestehenden Kader seinen Vertrag an der Castroper Straße vorzeitig verlängert. Der Stürmer unterzeichnete ein neues Arbeitspapier bis 2026 - sein bisheriges wäre am Ende der aktuellen Saison ausgelaufen.

Hofmann sei ein absoluter Mentalitätsspieler, wird Sportchef Patrick Fabian in einer Vereinsmitteilung zitiert. Er lobt den 30 Jahre alten Angreifer: "Philipp stammt aus der Region und kennt den Ruhrgebietsfußball, er weiß, was die Fans sehen wollen: Leidenschaft, hundertprozentige Identifikation, Robustheit, Durchsetzungswillen."

Das frühere Schalke-Talent wechselte im vergangenen Sommer vom Karlsruher SC zum VfL. Bochum ist Hofmanns erste Station in der Bundesliga, für die er sich mit starken Leistungen im Unterhaus empfohlen hatte.

Auf Anhieb etablierte sich der gebürtige Sauerländer in Bochum. Hofmann kam an allen 34 Spieltagen der Vorsaison zum Einsatz und steuerte acht Treffer sowie zwei Vorlagen zum Klassenerhalt des Revierklubs bei.

Hofmann sei etwas verzögert ins Rollen gekommen, erinnert sich Fabian, "und war dann ein immenser Faktor in unserem Spiel. Wir sind uns sicher, dass das auch in dieser Saison wieder der Fall sein wird."

Beim missglückten Start in die neue Spielzeit kam Hofmann in beiden Pflichtspielen zum Einsatz. Beim Pokalduell mit Bielefeld (3:6 n.E.) über 120 Minuten. Doch im Elfmeterschießen gehörte auch der großgewachsene Offensivspieler zu den Fehlschützen. Beim 0:5-Debakel in Stuttgart am vergangenen Wochenende wurde Hofmann zur Pause ausgewechselt.

Es läuft also noch nicht bei Hofmann und dem VfL. Dennoch freue er sich riesig über seine Vertragsverlängerung, so der frühere U21-Nationalspieler. "Ich habe mich direkt von Anfang an hier wohlgefühlt und blicke voller Vorfreude auf die nächsten drei Jahre. Ich bedanke mich bei den Verantwortlichen des VfL für das entgegengebrachte Vertrauen und bin mir sicher, dass wir trotz des schlechten Saisonstarts mit unseren Fans, die unser großer Rückhalt sind, eine erfolgreiche Saison spielen werden. Dazu möchte und werde ich meinen Teil beitragen."