VfL Bochum: Nach nur vier Einsätzen - Vertrag mit Jacek Goralski aufgelöst

Jacek Goralski hat den VfL Bochum wieder verlassen. Nach nur einem Jahr einigten sich Verein und Spieler auf eine Vertragsauflösung.

Beim VfL Bochum gehörte Jacek Goralski bis zuletzt zu den Spielern ohne Perspektive. Jetzt haben Verein und der polnische Mittelfeldmann eine Lösung gefunden: Sie einigten sich auf eine Auflösung des ursprünglich noch ein Jahr laufenden Vertrages, das teilte der Bundesligist am Donnerstagabend mit.

"Manchmal ist es im Fußball eben so, dass sich die Dinge nicht in die Richtung entwickeln wie gewünscht oder geplant. Wir sind übereingekommen, dass eine vorzeitige Vertragsaufhebung für beide Seiten sinnvoll ist", erklärt Sportdirektor Marc Lettau dazu. "Jacek hat sich zu jeder Zeit vorbildlich verhalten und wir danken ihm für seinen Einsatz beim VfL. Für seine weitere sportliche und persönliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute."

Wo Goralski seine Laufbahn fortsetzt, ist nicht bekannt. Klar ist hingegen, dass sich die Verpflichtung des 30-Jährigen im vergangenen Sommer als großes Missverständnis entpuppte.

Der defensive Mittelfeldspieler kam als Nationalspieler und Kapitän des kasachischen Klubs Kairat Almaty an die Castroper Straße. Doch schon in der Vorbereitung fiel er länger aus, in den ersten Saisonwochen kamen weitere Verletzungssorgen hinzu. Insgesamt absolvierte Goralski nur vier Einsätze für den VfL (145 Spielminuten). Meist schaffte er es erst gar nicht in den Spieltagskader.

Mit der Vertragsauflösung können die Verantwortlichen des Revierklubs einen weiteren Kandidaten für einen Abgang von der Liste streichen. Zuletzt hatten sie bereits Gerrit Holtmann per Leihe zu Antalyaspor in die Türkei abgegeben. Auch den Talenten Moritz Römling und Luis Hartwig sowie Jordi Osei-Tutu würde der VfL wohl keine Steine in den Weg legen.

VfL Bochum: Transfers im Überblick

Zugänge: Noah Loosli (Grasshopper Club Zürich), Felix Passlack (BVB), Niclas Thiede (SC Verl), Mats Pannewig, Mohammed Tolba (beide eigene Jugend), Lukas Daschner (FC St. Pauli), Moritz-Broni Kwarteng (1. FC Magdeburg), Matus Bero (Vitesse Arnheim), Bernardo (RB Salzburg)

Abgänge: Vasilios Lampropoulos (OFI Kreta), Konstantinos Stafylidis (unbekannt), Paul Grave (Wuppertaler SV/Leihe), Marko Johansson (HSV/Leihende), Keven Schlotterbeck (SC Freiburg/Leihende), Dominique Heintz (Union Berlin/Leihende), Saidy Janko (Real Valladolid/Leihende), Pierre Kunde (Olympiakos Piräus/Leihende), Silvere Ganvoula (BSC Young Boys), Jannes Horn (1. FC Nürnberg), Gerrit Holtmann (Antalyaspor/Leihe), Jacek Goralski (Ziel unbekannt)