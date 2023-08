VfL Bochum: Vor Pokal-Duell in Bielefeld - Sechs Mann nicht dabei, Systemfrage zweitrangig

Endlich geht es überall wieder los. Für den VfL Bochum geht es am Samstag im DFB-Pokal zu Arminia Bielefeld. Das ist der Stand.

Am Samstag (12. August, 18 Uhr) startet Fußball-Bundesligist VfL Bochum in die neue Saison. Das erste Pflichtspiel führt die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch auf die Bielefelder Alm, wo in der 1. Runde im DFB-Pokal die Partie gegen Arminia Bielefeld wartet.

Es gibt leichtere Aufgaben als gegen einen ambitionierten Drittligisten, der dazu noch schwer einzuschätzen ist. Nach dem Abstieg in die 3. Liga ist bei den Ostwestfalen quasi alles neu.

Zum Auftakt in die 3. Liga gab es ein 1:3 bei Dynamo Dresden. Letsch warnt trotzdem vor dem Gegner, der ein bisschen einer Wundertüte gleicht. "Bielefeld ist in gewisser Weise eine Unbekannte. Es gibt eine neue Mannschaft, einen neuen Trainer (Michél Kniat, Anmerkung der Redaktion). Natürlich wissen wir, wie der Trainer beim SC Verl mit seiner Mannschaft agiert hat. Das will er auch bei der Arminia zeigen, dass hat man gesehen. Sie haben eine klare Raumaufteilung und definieren sich über Ballbesitz. Wir wissen, wo unser Fokus liegen muss, auf unseren Waffen gegen den Ball. Es wird eine spannende Geschichte. Sie haben ein Pflichtspiel in den Beinen, für uns ist es das erste Pflichtspiel."

Mit Blick auf seinen Kader wird Letsch ohne sechs Akteure planen. Doch das klingt schlimmer als es derzeit ist. Jacek Goralski und Lys Mousset spielen keine Rolle mehr beim VfL und können den Klub wechseln. Verletzt passen muss das Quartett um Tim Oermann, Mohammed Tolba, Mats Pannewig und Moritz-Broni Kwarteng.





Der Rest steht zur Verfügung und ist heiß auf den Start nach einer langen Sommerpause. Wie der Coach beginnen will, das steht noch nicht fest. Denn er hat viele Varianten, die denkbar sind. Er sagt vor dem Auftakt: "Wir besitzen einen großen Vorteil, dass wir auf fast jeder Position Variationsmöglichkeiten haben. Hinten angefangen in der Innenverteidigung, auch wenn Tim Oermann leider noch ausfällt. Das gibt uns ein gutes Gefühl. Ich hab es viel lieber vor der Partie zu überlegen, wer denn spielt als zu sagen, die müssen spielen und da fehlt noch einer."

Auch was das System angeht, Dreier- oder Viererkette, will Letsch sich nicht in die Karten schauen lassen. "Wir wollen das sehr flexibel halten. Genau wie wir vorne mit zwei und drei Spielern variieren wollen. Es ist nicht so entscheidend, was auf dem Papier steht, entscheidend ist, wie wir das interpretieren." cb / gp