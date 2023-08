Am kommenden Wochenende steht die 1. Runde des DFB-Pokals auf dem Programm. Das ist auch in finanzieller Hinsicht ein äußerst lukrativer Wettbewerb.

Mit den Bundesligisten Borussia Dortmund und VfL Bochum sowie Zweitliga-Vertreter FC Schalke 04 und Drittligist Rot-Weiss Essen wird das Ruhrgebiet durch ein Quartett im diesjährigen DFB-Pokal-Wettbewerb 2023/2024 vertreten.

Dortmund muss bei Schott Mainz antreten, Bochum reist nach Bielefeld und Schalke spielt in Braunschweig - keine einfachen Aufgaben. Das gilt auch für das Heimspiel von Essen gegen Hamburg.

Aber: Es lohnt sich für die Teams auf jeden Fall alles in die Waagschale zu werfen und in die nächste Runde zu kommen. Denn während die Klubs für die 1. Runden-Teilnahme schon gut 200.000 Euro sicher haben - im Fall von RWE kommen noch die Spieltagseinnahmen hinzu -, würde es für die nächste Runde noch einmal so viel Geld geben. Plus ein eventuelles Heim- und vielleicht auch TV-Livespiel.

Die Preisgelder des DFB-Pokals im Überblick:

1. Runde: 209.247 Euro

2. Runde: 418.494 Euro

Achtelfinale: 836.988 Euro

Viertelfinale: 1,67 Millionen Euro

Halbfinale: 3,35 Millionen Euro

Finalist: 2,88 Millionen Euro

Sieger: 4,32 Millionen Euro

Vom 11. bis 14. August sowie am 26. und 27. September 2023 steht die erste Runde im DFB-Pokal 2023/24 auf dem Programm. Alle Begegnungen (chronologisch) und Anstoßzeiten im Überblick:

Termine: 1. Runde: 11. bis 14. August sowie am 26. und 27. September 2023 2. Runde: 31. Oktober und 01. November 2023 Achtelfinale: 05. und 06. Dezember 2023 Viertelfinale: 30. und 31. Januar sowie 06. und 07. Februar 2024 Halbfinale: 2. und 3. April 2024 Finale: 25. Mai 2024 in Berlin

Freitag, 11. August 2023:

SV Sandhausen - Hannover 96 (18.00)

1. FC Saarbrücken - Karlsruher SC (18.00)

TuS Bersenbrück - Borussia Mönchengladbach (18.00)

Eintracht Braunschweig - Schalke 04 (20.45)

Samstag, 12. August 2023:

TSG Balingen - VfB Stuttgart (13.00)

Carl Zeiss Jena - Hertha BSC (13.00)

Atlas Delmenhorst - FC St. Pauli (15.30)

FC Oberneuland - 1. FC Nürnberg (15.30)

TSV Schott Mainz - Borussia Dortmund (15.30)

Viktoria Köln - Werder Bremen (15.30)

FC Teutonia 05 Ottensen - Bayer Leverkusen (15.30)

FC Gütersloh - Holstein Kiel (15.30)

Hallescher FC - SpVgg Greuther Fürth (18.00)

SV Elversberg - FSV Mainz 05 (18.00)

Arminia Bielefeld - VfL Bochum (18.00)

Sonntag, 13. August 2023:

Rostocker FC 1895 - 1. FC Heidenheim (13.00)

Rot-Weiss Essen - Hamburger SV (13.00)

FV Illertissen - Fortuna Düsseldorf (15.30)

TuS Makkabi Berlin - VfL Wolfsburg (15.30)

FC Rot-Weiß Koblenz - 1. FC Kaiserslautern (15.30)

SpVgg Unterhaching - FC Augsburg (15.30)

1. FC Lok Leipzig - Eintracht Frankfurt (15.30)

SV Oberachern - SC Freiburg (15.30)

Energie Cottbus - SC Paderborn (18.00)

FC-Astoria Walldorf - Union Berlin (18.00)

FSV Frankfurt - Hansa Rostock (18.00)

Montag, 14. August 2023:

FC Homburg - Darmstadt 98 (18.00)

Jahn Regensburg - 1. FC Magdeburg (18.00)

VfB Lübeck - TSG Hoffenheim (18.00)

VfL Osnabrück - 1. FC Köln (20.45)

Dienstag, 26. September 2023:

Preußen Münster - Bayern München (20.45)

Mittwoch, 27. September 2023:

Wehen Wiesbaden - RB Leipzig (20.45) wozi mit dpa