VfL Bochum: Manko Chancenverwertung - Letsch über Test gegen Luton Town

Nach dem letzten Test der Vorbereitung hat der VfL Bochum das erste Pflichtspiel vor der Brust. Trainer Thomas Letsch war zufrieden.

Der Doppeltest gegen Luton Town (2:1 und 1:3) ist Geschichte, die Saisonvorbereitung neigt sich dem Ende entgegen. Und eine Woche vor dem Pflichtspielstart konnte der VfL Bochum endlich mal wieder gewinnen.

Im ersten Spiel gegen Premier-League-Aufsteiger bot Trainer Thomas Letsch die erweiterte Stammformation auf und konnte sich über eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zu den letzten Spielen freuen.

Zuvor hatte der VfL in den letzten vier Testspielen vier Niederlagen kassiert und einige Baustellen offenbart. Auch wenn gegen Luton Town noch nicht alles klappte: Der Trend zeigte bei der Generalprobe nach oben.

Nach dem letzten Test sprach RevierSport mit Thomas Letsch über…

… den Test-Doppelpack gegen Luton Town:

Es war uns wichtig, hier für zwei Spiele mit einem Premier-League-Aufsteiger einen tollen Gegner zu haben. Es ging darum, alle, die in der Lage sind 90 Minuten zu spielen, auch so lange zu bringen. Das war das wichtigste und wir haben gesehen, dass wir 90 Minuten gehen können. Wir gehen ohne Verletzte raus, bei Takuma Asano ist es wohl nur eine Prellung, das steht über allem. Das Spiel hat insgesamt gezeigt, dass wir bereit sind und einen Schritt nach vorne gemacht haben.

… Kritikpunkte bei den Testspielen:

Das Manko war die Chancenverwertung, das sind Dinger, die müssen einfach rein. Dann haben wir nach der 35. Minute die Mischung zwischen langem und kurzem Ball nicht so gehabt und so und mit leichten Fehlern den Gegner aufgebaut. Die zweite Hälfte war wahrscheinlich sogar die bessere, da haben wir nichts anbrennen lassen. Aber auch hier haben wir die Chancen nicht genutzt und müssen mehr Tore machen. Das müssen wir uns ankreiden.

… eine mögliche Startformation für die ersten Pflichtspiele:

Wir haben das Glück, dass wir viele Möglichkeiten haben. Von Matus Bero und Lukas Daschner wird wahrscheinlich mindestens einer auflaufen, auch Patrick Osterhage kommt nach schwieriger Vorbereitung langsam zurück. Wir haben Gott sei Dank viele Optionen und das brauchen wir auch, mit Elf kommen wir nicht durch.

… die Einsätze der U19-Spieler:

Es war wichtig, die Jungs reinzujagen und ich hoffe, dass die Jungs die Minuten gegen einen Premier-League-Klub genossen haben. Die Jungs haben uns geholfen und sich das auch verdient. Luca und Lennart haben lange gespielt, wir haben da ganz gute Jungs. Das ist die Zukunft des Vereins.

… die Planung vor dem Spiel gegen Bielefeld:

Das wird kein leichtes Spiel. Jetzt geht es nicht mehr um grundsätzliche Dinge, sondern um die Vorbereitung auf das Spiel gegen Bielefeld. Am Mittwoch und Donnerstag werden wir die Spieltaktik für Bielefeld angehen, Freitag ist dann Abschlusstraining. Dann bin ich guten Mutes, dass wir bereit sind, um in Bielefeld in die nächste Runde einzuziehen.

… die Gefühlslage nach dem letzten Vorbereitungsspiel:

Ich bin lange genug dabei und kann die Vorbereitung einordnen. Es war mir klar, dass wir uns stetig verbessern werden. Gegen La Spezia haben wir 80 Minuten gut gespielt bevor wir gewechselt haben, haben das heute auch in beiden Spielen gut gemacht. Das ist für mich nicht überraschend, meine Laune ist aber auch nicht überschwänglich. Am Schluss interessiert die Vorbereitung keinen, wir müssen in Bielefeld erfolgreich sein. Wir haben jetzt in der 2. Liga auch wieder gesehen, dass kein Spiel ein Selbstläufer ist. mit gp