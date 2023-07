Der Mannschaftsrat vom VfL Bochum steht. Trainer Thomas Letsch hat die beiden Vize-Kapitäne und weitere Mitglieder bekanntgeben. Einer fehlte überraschend auf der Liste.

Die Ernennung von Anthony Lossila als Kapitän des VfL Bochum war eigentlich nur noch reine Formsache. Seine Vertreter hat Trainer Thomas Letsch am Freitag (28. Juli) nun auch bekanntgegeben. Im Mannschaftsrat fehlt überraschend ein ständiges Mitglied der vergangenen Jahre.

"Stellvertretende Kapitäne sind zwei, die gleichviele Stimmen bekommen haben", verriet Letsch am Rande des Trainingslagers. Es handelt sich um Cristian Gamboa und Kevin Stöger. "Dazu sind im Mannschaftsrat Philipp Hofmann und Ivan Ordets."

Also Losilla, Gamboa und Stöger sowie Hofmann und Ordets - da fehlt doch jemand. Richtig: "Manuel Riemann hat gesagt, dass er dieses Jahr nicht Teil des Mannschaftsrats sein will." Ansonsten hätten grundsätzlich alle Spieler zur Verfügung gestanden, eine Kandidatur habe es nicht gegeben.

Diese Botschaft Riemanns lässt Raum für Interpretationen. Die Wahrscheinlichste davon: Der 34-Jährige möchte in der anstehenden Saison den Fokus vollkommen auf seine fußballerischen Leistungen legen. Das ist dem Torwart im vergangenen Jahr - gelinde gesagt - nicht immer gelungen.

VfL Bochum: Riemann muss Fokus auf das Sportliche legen

Ausraster im Training, Patzer in Revier-Derbys - es wurde einfach nicht ruhig um Riemann. Negativer Höhepunkt war das Kopf-an-Kopf-Duell mit einem VfL-Fan nach der bitteren Heimniederlage gegen den VfB Stuttgart. Doch irgendwie schaffte es der Keeper immer wieder, auf dem Platz die richtige Antwort zu geben.

Letsch hielt an Riemann fest und der zahlte es mit Leistung zurück. So hielt er beispielsweise den 1:0-Heimsieg gegen RB Leipzig in den Schlussminuten im Alleingang fest. Wie emotional anstrengend die Saison für den 34-Jährigen gewesen sein muss, zeigte sich auch daran, wie er bei Sprechchören mit seinem Namen das ein ums andere Mal mit Tränen in den Augen vor der Ostkurve stand.

Nicht mehr zum Mannschaftsrat zu gehören, kann der richtige Schritt sein, um vor der neuen den Reset-Knopf zu drücken, den Fokus auf andere zu lenken. Als Losilla im letzten Jahr gesperrt war, übernahm Riemann die Kapitänsbinde. Jetzt lässt er Stöger und Gamboa den Vortritt.

An seiner Rolle beim VfL wird dies aber nichts ändern. Riemann wird weiterhin versuchen, seine Mitspieler lautstark auf dem Platz anzupeitschen - Mannschaftsrat hin oder her.

mit gp