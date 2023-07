VfL Bochum: Hofmann warnt: „Noch mal wird das nicht gutgehen“

Im Trainingslager in Südtirol muss der VfL Bochum vor allem an der Defensive arbeiten. Torjäger Philipp Hofmann weiß aber auch, was in der Offensive noch besser laufen könnte.

Noch bis Sonntag befindet sich der VfL Bochum im Trainingslager in Südtirol auf die anstehenden Bundesliga-Saison vor. Torjäger Philipp Hofmann berichtet von einem „intensiven“ Trainingsprogramm, weiß aber auch: „Das wird uns in der Saison guttun, wenn wir dann die Kraft haben.“ Die größte Baustelle, die der VfL zurzeit beheben muss, ist wohl die Defensive. Nachdem die Elf von Thomas Letsch in der zurückliegenden Saison die meisten Gegentore der Bundesliga kassiert hat, sah die Abwehrreihe auch in den Tests gegen Fortuna Düsseldorf und den SC Verl (jeweils 1:3) sowie dem 9:2-Sieg gegen die Kickers Emden nicht immer gut aus. „Wir dürfen auf jeden Fall nicht so viele Gegentore kriegen, wie im letzten Jahr. Das haben wir in den Testspielen leider noch nicht geschafft, aber da müssen wir dran arbeiten. Noch mal wird das nicht so gut gehen wie letztes Jahr.“, warnt auch Stürmer Hofmann. Hofmann fordert mehr Flanken Doch auch in der Offensive sieht der 30-Jährige noch Luft nach oben. Ein Beispiel: „Wir haben viel zu wenig geflankt letztes Jahr. Die Standards fand ich gut, da müssen wir auch weiter dran arbeiten. Das muss in der Saison wieder eine Waffe sein. Aber wir müssen häufiger Flanken, dann werden auch mehr Kopfballtore fallen.“ Der Stürmer erinnert sich an seine Zeit in Karlsruhe, für die er im Schnitt in jedem zweiten Spiel traf. „Da hat der Trainer hat dann irgendwann gefordert mehr zu flanken, auch aus dem Halbfeld. Selbst wenn ich den Ball nicht bekomme, wenn der Ball in der Box ist, ist es immer gefährlich. Da müssen wir auch dran arbeiten, aber wir sind auf einem guten Weg, wie ich finde.“ Gutes Verhältnis zu Sturmkollege Broschinski Dann sollen vielleicht auch noch mehr als die acht Bundesligatreffer im vergangenen Jahr gelingen. Sein Sturmpartner Moritz Broschinski kündigte jedenfalls gegenüber der WAZ bereits zehn Treffer an. „Wenn wir beide zehn machen, wäre das gut“, reagierte Hofmann, betonte allerdings: „Die Hauptsache ist natürlich, dass ich der Mannschaft wieder helfe mit meiner Spielweise, so wie ich es auch letztes Jahr gemacht habe.“ Eine ganz besondere Hilfe kann Hofmann für den jungen Broschinski sein – und das nicht nur weil beide eine ähnliche Körpergröße mitbringen (Broschinski 1,90 Meter, Hofmann 1,95 Meter). „Ich war in derselben Situation früher bei Schalke und habe natürlich auch immer zu den Älteren aufgeschaut. Ich versuche ihm auch meine Erfahrung ein bisschen mit auf den Weg zu geben“, erklärte der Routinier und fügt hinzu: „Wir verstehen und ziemlich gut, auch neben dem Platz. Es kann ja auch eine Alternative sein, dass wir zusammenspielen werden.“ dza mit gp

