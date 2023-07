Die vergangenen anderthalb Jahre wurde Justin Njinmah in die 3. Liga verliehen. Nun möchte er in der Bundesliga Fuß fassen.

Justin Njinmah war in der letzten Saison einer der Senkrechtstarter der 3. Liga. Der Stürmer, der von Werder Bremen an Borussia Dortmund II ausgeliehen war, trug mit seinen Leistungen maßgeblich zum Klassenerhalt der BVB-Reserve bei. Mit seiner ungemeinen Schnelligkeit konnte der beidfüßige Angreifer auf sich aufmerksam machen.

Njinmah erzielte 2022/23 13 Treffer in 34 Drittliga-Partien und legte weitere fünf Tore vor. Damit war er der Top-Scorer der U23. Am 30. Juni lief sein Leihvertrag in Dortmund aus und der Offensivspieler kehrte nach Bremen zurück.

Nach seiner Rückkehr zum Bundesligisten brauchte er keine lange Anlaufzeit. Im Gegenteil: Njinmah stand in den vergangenen drei Testspielen jeweils in der Startelf und erzielte gegen den VfB Oldenburg (3:1) sogar ein Tor.

Dass der gebürtige Hamburger, der in seiner Zeit in Dortmund ein Bundesliga-Spiel für die Profis absolvierte, nun bei Werder Bremen endlich durchstarten möchte, erklärte der 22-Jährige in einem Interview mit der BILD: "Ich hatte noch einige andere Optionen. Aber ich wollte einfach die Challenge mit Werder in der Bundesliga versuchen. Ich glaube an mich und daran, dass ich das packen kann."

Sein Trainer Ole Werner sieht großes Potenzial in dem flexibel einsetzbaren Stürmer: "Er ist der Herausforderer. Mit seinem Tempo und seinen Qualitäten im Eins-gegen-eins hat er ganz außergewöhnliche Fähigkeiten. Wir verlangen von ihm, dass er die noch zielstrebiger einsetzt. Daran arbeiten wir mit ihm. Das ist seine Rolle und dann werden wir sehen, wofür es reicht."

Ich kenne die Rolle als Herausforderer. Die hatte ich hier in der U23 und auch als ich zu Dortmund gegangen bin. Justin Njinmah.

Der 22-jährige Njinmah sieht es ähnlich, zeigt sich aber selbstbewusst: "Ich kenne die Rolle als Herausforderer. Die hatte ich hier in der U23 und auch als ich zu Dortmund gegangen bin."

Es wird spannend, ob sich Justin Njinmah bei Werder Bremen durchsetzen kann. Mit Niclas Füllkrug, Marvin Ducksch, Dawid Kownacki und Nick Woltemade hat der 1,85-Meter-Mann jedenfalls starke und namhafte Konkurrenten.