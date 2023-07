VfL Bochum: Personal für das Trainingslager, ein Spieler kommt später, vier Mann im Kraftraum

Der VfL Bochum ist im Trainingslager in Südtirol angekommen. Mit einem Spieler weniger als erst geplant.

Am Sonntag ist der VfL Bochum im Trainingslager angekommen. Per Flugzeug ging es nach Innsbruck, von da mit dem Bus zum Hotel. In Gais/Südtirol, hier bereitet sich der Verein zum dritten Mal vor, wird Trainer Thomas Letsch seiner Mannschaft den Feinschliff für die anstehende Saison in der Fußball-Bundesliga verpassen.

Aktuell sind zwei Testspiele geplant. Beide Gegner spielen in der italienischen Serie B und sind aus vergangenen Trainingslagern bekannt. Am Mittwoch (26. Juli, 18 Uhr) geht es gegen Spezia Calcio. Zum Abschluss der Woche steht eine Partie gegen Parma Calcio (Samstag, 29. Juli, 17 Uhr) an.

Wobei so viele Akteure wie möglich zum Einsatz kommen sollen. Der Plan war ursprünglich, dass die Bochumer mit 25 Feldspielern und vier Torhütern aufbrechen.

Am Ende wurde es nur 24 Feldspieler, weil Moritz Römling, der zuletzt an Rot-Weiss Essen ausgeliehen war, krank passen musste. Er soll nachreisen. Was auch für einen möglichen Zugang gelten soll. Schließlich sucht der VfL weiterhin einen Abwehrspieler.

Im Idealfall fliegt der potentielle Neuzugang nach, um sich schnellstmöglich in der Mannschaft einzufinden. Um 16 Uhr wird am Sonntag die erste Einheit abgehalten, nicht dabei sind die verletzten Philipp Förster und Moritz-Broni Kwarteng sowie Mats Pannewig und Moritz Broschinski (Adduktorenprobleme). Das Quartett arbeitete im Kraftraum, Broschinski soll am Montag aber wieder bei der Mannschaft sein.

Bisher sind rund 50 Anhänger des VfL vor Ort, es werden aber noch einige Fans mehr erwartet. Im letzten Jahr waren rund 250 VfL-Anhänger vor Ort. gp / cb

Die Spieler und Keeper des VfL Bochum sind im Trainingslager dabei

Die vier Torhüter

Manuel Riemann

Niclas Thiede

Michael Esser

Jeremias Heufken

Die 24 Feldspieler

Erhan Masovic

Ivan Ordets

Tim Oermann

Noah Loosli

Danilo Soares

Felix Passlack

Jordi Osei-Tutu

Cristian Gamboa

Anthony Losilla

Patrick Osterhage

Matus Bero

Mats Pannewig

Kevin Stöger

Philipp Förster

Lukas Daschner

Moritz-Broni Kwarteng

Gerrit Holtmann

Christopher Antwi-Adjei

Takuma Asano

Philipp Hofmann

Simon Zoller

Moritz Broschinski

Niko Bozickovic

Luis Hartwig

Nicht dabei

Jacek Goralski

Lys Mousset

Mohammed Tolba

Kommt nach

Moritz Römling