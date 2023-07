VfL Bochum: Neuzugang Daschner über Ruhrpott-Rückkehr, Wunsch-Position und Trikotnummer

Lukas Daschner hat seine erste Einheit mit dem VfL Bochum absolviert. Im Anschluss sprach der 24-Jährige über seine Zeit in Hamburg, Wunschpositionen und seine Trikotnummer.

Lukas Daschner war am Mittwochvormittag ein gefragter Mann. Nach dem Auftakttraining des VfL Bochum ging es für ihn Schlag auf Schlag: Foto mit den anderen Neuzugängen, Interview für das Fernsehen und Gesprächsrunde mit den Journalisten. Die wartenden Fans mussten sich etwas gedulden, bis der 24-Jährige Zeit für sie hatte.

"Es ist natürlich alles neu", musste Daschner die ganzen Eindrücke erstmal auf sich wirken lassen. Vor 1500 Fans habe er auch noch nie trainiert. "Ich bin wirklich gespannt, was mich noch alles erwartet und bin voller Energie."

Die Vorfreude auf die Fußball-Bundesliga ist Daschner deutlich anzumerken. "Für mich war der wichtigste Punkt, so hoch wie möglich zu spielen. Durch den Klassenerhalt von Bochum musste ich nicht mehr lange überlegen. Obwohl ich mich auf St. Pauli sehr wohl gefühlt habe und ein super Umfeld hatte."

Seit 2020 hatte der gebürtige Duisburger beim Hamburger Kiezklub gespielt. "Durch meine Verletzung im zweiten Jahr wurde ich ein bisschen ausgebremst und musste hart arbeiten, um zurückzukommen." Missen möchte er seine Zeit in Norddeutschland aber nicht.

Daschner sieht sich beim VfL Bochum im Mittelfeld

"Die drei Jahre in Hamburg haben echt gut getan von der Weiterentwicklung und Erfahrung. Einmal weg von Familie und Freunden. Es war eine extrem wichtige und prägende Zeit für mich." Sportlich lief es vor allem in der Rückrunde der vergangenen Saison für Daschner wieder rund - und führte ihn zurück in den Ruhrpott.





Dorthin, wo in der Jugend vom FC Schalke und MSV Duisburg alles angefangen hat. Das sei im Vergleich zur sportlichen Perspektive zwar nebensächlich, trotzdem freue er sich natürlich, wieder in den Pott zu kommen. Mit dem VfL hatte Daschner vorher aber eher weniger Berührungspunkte.

Persönlich habe er nur Physio Maik Liesbrock gekannt. Von den Spielern nur einen weiteren Neuzugang. "Ich habe die komplette Jugend gegen Felix Passlack gespielt, er in Dortmund, ich in Duisburg." Zum Kennenlernen hat der 24-Jährige jetzt aber eine ganze Vorbereitung Zeit. Und um seine Rolle in der Mannschaft zu finden.

Besondere Geschichte hinter der Trikotnummer

"Ich bin bereit, jede Position zu spielen." Beim FC St. Pauli hat der im offensiven Mittelfeld beheimamete Daschner auch mal als zweite Sturmspitze agiert und überzeugt. "Aber wer mich ein bisschen kennt weiß, dass meine angestammte Position eigentlich im Mittelfeld ist." Dort habe ihn Trainer Thomas Letsch in den Vertragsgesprächen auch eher gesehen.

Während Daschner sich für seinen Platz in der Startelf durchsetzen muss, war seine Wunschnummer frei. "Mit der 13 habe ich bei Duisburg angefangen, aufgrund meines Bruders." Der habe früher auch Fußball gespielt, sich aber verletzt und sei dann nicht mehr so zurückgekommen.

"Viele sehen sie ein bisschen als Pechzahl, ich bin mit ihr bisher ganz gut gefahren." Sein Trikot trugen die Fans zwar noch nicht, doch Daschner unterschrieb im Anschluss als letzter Spieler trotzdem fleißig und schoss erste Fotos im VfL-Dress.