Borussia Dortmund: Erstes Angebot abgelehnt? BVB arbeitet an Sancho-Rückkehr

Bahnt sich bei Borussia Dortmund eine spektakuläre Rückkehr an? Der BVB soll sich um seinen ehemaligen Star Jadon Sancho bemühen - bisher ohne Erfolg.

Bislang ist es relativ ruhig geblieben rund um die Transferaktivitäten von Borussia Dortmund. Einzig Ramy Bensebaini wurde bislang als Neuzugang vorgestellt. An Gerüchten mangelt es aber nicht. Angeblich erwägt der BVB eine Rückholaktion einer ihrer teuersten Abgänge.

Laut einem Bericht der britischen Zeitung "Daily Star" soll Dortmund bei Manchester United wegen Jadon Sancho angeklopft haben. Allerdings gibt es ein Problem: Der BVB will den 23-Jährigen für ein Jahr ausleihen. Für Manchester soll allerdings nur ein Verkauf infrage kommen.

Ein vorliegendes Angebot sei daher direkt abgelehnt worden. 52 Millionen Euro sollen Sanchos Dienste kosten. Prinzipiell machbar für die BVB-Verantwortlichen um Sportchef Sebastian Kehl. Nach dem Verkauf von Jude Bellingham ist die Portokasse gut gefüllt. Aber ergibt ein Transfer überhaupt Sinn?

Auf den Flügelposition ist der Vizemeister gut aufgestellt. Karim Adeyemi und Donyell Malen sind immer besser in Fahrt gekommen, Jamie Bynoe-Gittens dürfte in seiner Entwicklung den nächsten Schritt gehen. Der BVB-Kader weist ganz andere Baustellen auf. So muss im Zentrum ein Bellingham-Ersatz her. Angeblich sei man sich bereits mit Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg einig.

Doch zurück zu Sancho. Sollten die Dortmunder Verantwortlichen zu dem Schluss kommen, dass der Bedarf des 23-Jährigen über 50 Millionen Euro wert sei, käme noch ein üppiges Gehalt hinzu. Sancho ist in Manchester ein Top-Verdiener. Für eine Rückkehr nach Dortmund müsste er schon große Abstriche in Kauf nehmen.

Im BVB-Trikot entwickelte Sancho zum Star, war Publikumsliebling und kam in 137 Partien auf 50 Tore sowie 64 Vorlagen. 2021 wechselte der englische Nationalspieler für 85 Millionen Euro auf die Insel. Richtig glücklich schien er bei den "Red Devils" aber nie zu werden. In der vergangenen Saison kam Sancho in 41 Partien auf sieben Tore. Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2026.