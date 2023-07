VfL Bochum: Vom Retter zum Gestalter - Das hat Letsch im Sommer vor

Noch ist es ruhig an der Castroper Straße. Trainer Thomas Letsch bittet die Profis vom VfL Bochum am Mittwoch (5. Juli) zum Trainingsauftakt auf den Platz.

Am Mittwoch (5. Juli) startet der VfL Bochum in die Sommervorbereitung. Auftakt ins Jahr drei in der Fußball-Bundesliga. Trainer Thomas Letsch wird sechs neue Gesichter präsentieren - und eine neue Spielidee.

Bereits zum Ende der abgelaufenen Saison hatte der 54-Jährige deutlich gesagt, dass es kein "Weiter so" geben dürfe. Die 'Mission Klassenerhalt' ist erfolgreich beendet worden, jetzt geht es um die spielerische Weiterentwicklung. Der Retter wird zum Gestalter.

Musste Letsch seit seinem Amtsantritt mit dem arbeiten, was beim VfL vorhanden war, so konnte er in den vergangenen Wochen und Monaten Einfluss auf den Kader der nächsten Spielzeit nehmen. Sechs Neuverpflichtungen stehen zu Buche und sinnbildlich für den fußballerischen Weg, den der Trainer einschlagen möchte.

So wurde der Offensive mit Moritz Kwarteng und Lukas Daschner mehr Variabilität hinzugefügt. War das Bochumer Spiel von langen Bällen auf Stürmer Philipp Hofmann geprägt, soll der Ball in Zukunft flach und auch länger in den eigenen Reihen bleiben. Diese Spielanlagen hat auch Matus Bero aus gemeinsamen Zeiten mit Letsch bei Vitesse Arnheim bereits verinnerlicht.

Einher geht diese Idee mit der Umstellung auf Dreierkette. Das System geistert seit Letsch' Ankunft an der Castroper Straße umher. Was in seinem ersten Spiel gegen RB Leipzig gründlich in die Hose ging, soll über den Sommer ins VfL-Repertoire aufgenommen werden. Mit Felix Passlack ist ein Schienenspieler verpflichtet worden, der die rechte Seite beackern wird.

Bochum-Fans müssen sich aber keine Sorgen machen, dass im Ruhrstadion nur noch Schönspielerei betrieben werden soll. Grundlage des VfL-Spiels werden nach wie vor die viel zitierten Tugenden wie Einsatz- und Laufbereitschaft sein. Dinge, die auch Neu-Innenverteidiger Noah Loosli auszeichnen.

Auch heißt eine Systemumstellung nicht, dass Letsch von jetzt an nur noch eine Dreierkette spielen. Das würde den Sinn dahinter zunichte machen. Gegner sollen sich nicht so leicht auf Bochum einstellen und Letsch möchte innerhalb eines Spiels reagieren können. Der erste Schritt dahin waren die Neuverpflichtungen. Ab Mittwoch beginnt die Arbeit auf dem Platz.