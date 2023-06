VfL Bochum: Bitter - Patrick Osterhage verpasst die U21-EM

Ende des Monats startet die U21-Europameisterschaft. Bei Patrick Osterhage vom VfL Bochum herrscht nun bittere Gewissheit: Er wird das Turnier verpassen.

Wenn am 21. Juni die U21-Europameisterschaft startet, wird Patrick Osterhage vom VfL Bochum nicht mit dabei sein. Der 23-Jährige stand im vorläufigen Kader von Cheftrainer Antonio di Salvo, plagt sich allerdings noch mit einer Muskelverletzung aus dem Saisonendspurt herum.

Inzwischen ist klar: Osterhage wird nicht rechtzeitig fit für das Turnier in Georgien und kann daher nicht teilnehmen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstagmittag mit.

Der zentrale Mittelfeldspieler hatte drei der letzten vier Partien der abgelaufenen Spielzeit aufgrund der Verletzung verpasst. Am letzten Spieltag kam er nach Einwechslung eine gute halbe Stunde zum Einsatz.

Nun braucht er offenbar Zeit, um seine Beschwerden vollständig auszukurieren. Trotz des Ausfalls wird Trainer di Salvo keinen Spieler nachnominieren. Der Coach muss ja trotz des Osterhage-Ausfalls noch zwei Profis aus seinem vorläufigen Aufgebot streichen.

Am 10. Juni kommt die U21 in Prad in Südtirol zusammen, um sich auf die Europameisterschaft vorzubereiten. Dann haben 25 Spieler die Gelegenheit sich zu empfehlen, ehe der DFB vier Tage später den endgültigen 23-Mann-Kader für das Turnier benennen muss.

Während Osterhage, der bisher drei Einsätze für die U21 bestritt, schon jetzt kein Kandidat mehr ist, können drei weitere Youngster aus dem Ruhrgebiet auf eine Nominierung hoffen. Vom FC Schalke 04 wurden Henning Matriciani und Tom Krauß (kehrt nach Leihe im Sommer zu RB Leipzig zurück) nominiert.

Auch Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund steht im vorläufigen Kader. Bevor der junge Stürmer zur Junioren-Auswahl reist, verbringt er einige Tage im Camp der A-Nationalmannschaft.

Der erweiterte Kader im Überblick:

Tor: Noah Atubolu (SC Freiburg), Christian Früchtl (Austria Wien), Nico Mantl (Aalborg BK)

Abwehr: Maximilian Bauer (FC Augsburg), Jordan Beyer (Burnley FC), Yann-Aurel Bisseck (Aarhus GF), Marton Dardai (Hertha BSC), Kilian Fischer (VfL Wolfsburg), Henning Matriciani (FC Schalke), Luca Netz (Borussia Mönchengladbach), Kenneth Schmidt (SC Freiburg), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart)

Mittelfeld/Angriff: Faride Alidou (Eintracht Frankfurt), Denis Huseinbasic (1. FC Köln), Yannik Keitel (SC Freiburg), Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt), Tom Krauß (FC Schalke), Eric Martel (1. FC Köln), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Jessic Ngankam (Hertha BSC), Patrick Osterhage (VfL Bochum), Kevin Schade (FC Brentford), Angelo Stiller (TSG Hoffenheim), Jan Thielmann (1. FC Köln), Nelson Weiper (FSV Mainz 05), Noah Weißhaupt (SC Freiburg)