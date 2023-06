Bundesliga: Aufsteiger Heidenheim verabschiedet fünf Spieler - auch Ex-BVB-Talent geht

Fünf Spieler verlassen den 1. FC Heidenheim nach dem Bundesliga-Aufstieg. Auch für ein früheres Talent von Borussia Dortmund geht es nicht weiter.

Ausgiebig wurde der erste Bundesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte beim 1. FC Heidenheim gefeiert. Nun laufen die Planungen für die kommende Saison im Oberhaus - die Verantwortlichen wollen ein Team zusammenstellen, dass im Kampf um den Klassenerhalt konkurrenzfähig ist.

Fünf Spieler aus dem aktuellen Kader werden dann nicht mehr dabei sein. Wie der FCH am Mittwoch mitteilte, verlassen Dzenis Burnic, Andreas Geipl, Marvin Rittmüller, Merveille Biankadi und Mert Arslan den Verein. Die Verträge des Quintetts laufen Ende des Monats aus und werden nicht verlängert.

"Jeder einzelne dieser Spieler hat, als Bestandteil unserer Meister-Mannschaft, seinen Beitrag zum größten Erfolg unserer FCH Vereinsgeschichte geleistet. Dafür bedanken wir uns an dieser Stelle nochmal ganz herzlich", wird der Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Leider konnten wir sie, auf Grund unserer besonderen sportlichen Situation, nicht persönlich verabschieden, Das werden wir aber bei passender Gelegenheit noch versuchen nachzuholen."

Unter den Abgängen ist Burnic der Spieler, der die meisten Einsätze für Heidenheim sammelte. 62 Mal lief er für den Verein auf, nachdem er 2020 von Borussia Dortmund verpflichtet wurde.

Der 25-Jährige stammt aus Hamm und durchlief die Jugendteams des BVB. Zweimal wurde er U19-Meister mit den Borussen, genauso oft gewann er die Meisterschaft zuvor in der B-Jugend. Mit den Profis gewann Burnic 2017 den DFB-Pokal.

Ersatzkeeper verlängert in Heidenheim

Durchsetzen konnte sich der Mittelfeldspieler in Dortmund allerdings nicht. Er spielte zweimal für das Bundesliga-Team, ehe er an den VfB Stuttgart und Dynamo Dresden verliehen wurde. 2020 wechselte er dann fest nach Heidenheim. In der Aufstiegssaison stand Burnic in 20 Begegnungen auf dem Rasen, zumeist als Einwechselspieler. Wohin es das frühere BVB-Talent zieht, ist noch offen.

Zugleich gaben die Heidenheimer die Vertragsverlängerung von Ersatztorwart Vitus Eicher bekannt. Der 32-Jährige unterschrieb ein Arbeitspapier bis 2025. Eicher spielt seit Januar 2017 für die Heidenheimer und ist die Nummer zwei hinter Stammkeeper Kevin Müller.