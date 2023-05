VfL Bochum: Zweistellige Zahl an Abgängen möglich, so ist der Kader-Stand

Im Sommer wird beim VfL Bochum viel zu tun sein. Mehr als zehn Spieler könnten den VfL verlassen, drei Neue sind extern bereits verpflichtet worden.

Die Spieler des VfL Bochum haben ihren Urlaub verdient. Nach dem Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga werden die sportlich Verantwortlichen die Beine aber nicht lange hochlegen können.

Denn der neue Kader - hier kann der VfL seinen Etat um einige Millionen Euro erhöhen - muss geplant werden. Und bevor die Vorbereitung am 5. Juli beginnt, sollte vieles eingetütet sein.

Spätestens zum Trainingslager (Ferienregion Bruneck in Gais/Südtirol), das vom 23. bis 30. Juli geht, wird Trainer Thomas Letsch seinen Kader nahezu beisammen haben wollen.

Und es gibt einiges zu tun. Drei Verträge laufen aus, Vasilios Lampropoulos, Konstantinos Stafylidis und Silvere Ganvoula werden den VfL verlassen.

Fünf Leihspieler kehren nach Bochum zurück, von denen mit Moritz Römling und Lys Mousset zwei Spieler keine Zukunft beim VfL haben. Tim Oermann, Luis Hartwig und Jannes Horn werden sich eventuell in der Vorbereitung zeigen dürfen, ehe eine Entscheidung fällt, wie es mit dem Trio weitergeht.





Von den sechs Akteuren, die der VfL ausgeliehen hatte, werden auch die wenigsten weiter an der Castroper Straße bleiben. Nur Ivan Ordets möchte Bochum zwingend behalten. Die Chancen stehen gut, da die Fifa die Sonderregelung für ausländische Spieler bei russischen Klubs verlängert hat. Auch bei Keven Schlotterbeck soll es Überlegungen geben, ihn weiter beim VfL zu halten.

Bei all den Spielern, die noch Vertrag haben, wird nicht viel passieren. Noch gab es keine Angebote für Leistungsträger, lediglich bei Jacek Goralski, der in Bochum bisher nicht zum Zug kam, werden beide Parteien versuchen, eine Veränderung herbeizuführen. Keeper Paul Grave, von dem man in Bochum sehr viel hält, soll ausgeliehen werden, vermutlich in die Regionalliga.

Kommen wir zum Thema Zugänge: Mit Innenverteidiger Noah Loosli (Grasshopper Club Zürich), Außenverteidiger Felix Passlack (BVB), Keeper Niclas Thiede (SC Verl), Mittelfeldmann Mats Pannewig und Innenverteidiger Mohammed Tolba (beide eigene Jugend) stehen fünf Neue fest.

Gesucht wird noch im Mittelfeldzentrum, auf den offensiven Außenbahnen und im Angriff. Kandidaten sollen Offensivspieler Lukas Daschner (FC St. Pauli, ablösefrei) und Magdeburgs Mittelfeldmann Moritz-Broni Kwarteng, der rund eine Million Euro Ablöse kosten würde.

Auslaufende Verträge (3)

Vasilios Lampropoulos

Konstantinos Stafylidis

Silvere Ganvoula

Ausgeliehen Spieler – eventuelle Kaufoptionen sind hier nicht berücksichtigt (6)

Marko Johansson (HSV)

Ivan Ordets (Dinamo Moskau)

Keven Schlotterbeck (VfL Bochum)

Dominique Heintz ((Union Berlin)

Saidy Janko (Real Valladolid)

Pierre Kunde (Olympiakos Piräus)

Leihspieler, die zurückkommen (5)

Jannes Horn (ausgeliehen an den 1. FC Nürnberg)

Lys Mousset (ausgeliehen an Nimes Olympique)

Tim Oermann (ausgeliehen an den Wolfsberger AC)

Luis Hartwig (ausgeliehen an SKN St. Pölten)

Moritz Römling (ausgeliehen an Rot-Weiss Essen)

Länger gebunden

Bis 2024 (11)

Michael Esser

Danilo Soares

Cristian Gamboa

Jacek Goralski

Anthony Losilla

Kevin Stöger

Philipp Förster

Christopher Antwi-Adjei

Takuma Asano

Philipp Hofmann

Simon Zoller

Bis 2025 (5)

Manuel Riemann

Erhan Masovic

Mohammed Tolba

Jordi Osei-Tutu

Mats Pannewig

Bis 2026 (3)

Patrick Osterhage

Gerrit Holtmann

Moritz Broschinski

