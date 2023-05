VfL Bochum: Trainingsauftakt und Trainingslager im Juli

Die Spieler des VfL Bochum verabschiedeten sich am Sonntagmorgen in den Urlaub. So geht es weiter: Trainingsauftakt, Trainingslager.

Nach einer rauschenden Partynacht im „Three Sixty“ im Bochumer Bermudadreieck trafen sich die Spieler des VfL Bochum und ihre Trainer am Sonntagvormittag zum Kehraus der Saison – der eine oder andere sichtlich angeschlagen. Nach dem 3:0 gegen Bayer Leverkusen hat der VfL die Saison auf Rang 14 abgeschlossen und spielt in der kommenden Saison zum dritten Mal in Folge in der Bundesliga.

Verabschiedet wurden am Sonntag alle Spieler, deren (Leih-)Verträge auslaufen, die meisten von ihnen werden nicht mehr für Bochum spielen (Mehr dazu lesen Sie hier).

Zunächst haben nun alle Urlaub, auch Trainer Thomas Letsch natürlich. Am Mittwoch, verriet er schon vor der Bochumer Party-Nacht, fliegt er mit seiner Familie in die Sonne. „Ich hab schon überlegt, ob wir umbuchen“, scherzte er mit Blick auf die sonnigen Aussichten auch in Bochum. In der Stadt, in der er längst angekommen ist, sich pudelwohl fühlt. Den Urlaub genießt er woanders.

Und hat ihn auch nötig. „Es war eine intensive Saison, die schon auch an den Nerven gezehrt hat“, blickte Letsch zurück, während ihn im Stadiontunnel hunderte VfL-Fans und später im Bermuda-Dreieck noch ein paar mehr lautstark feierten. „Ich brauche jetzt etwas Zeit, um runterzufahren.“





Allerdings ist Zeit im Profifußball ein rares Gut. „Das Problem an unserem Job ist, dass man ganz selten Zeit hat zu reflektieren oder sich gar zurückzulehnen. Es geht dann schon schnell weiter“, sagte Letsch, dessen Vertrag noch bis zum Sommer 2024 läuft, der auch nächstes Jahr die Bochumer trainieren wird. Das stand ligaunabhängig schon lange fest.

Die Termine: Trainingsauftakt am 5. Juli, Gais-Lager Ende Juli

Jetzt gelte es, die Kaderplanung voranzutreiben, so Letsch. Die Spieler haben ihre individuellen Trainingspläne am Sonntag erhalten. Zusammen los geht es dann wieder beim Trainingsauftakt am 5. Juli. Das Trainingslager findet wie in den beiden Vorjahren in der Ferienregion Bruneck in Gais/Südtirol statt, und zwar vom 23. bis 30. Juli, erklärte der kommissarische Sportchef und Kaderplaner Marc Lettau auf Anfrage dieser Redaktion.

Das erste Pflichtspiel steigt im DFB-Pokal, die erste Runde findet vom 11. bis 14. August statt. Saisonstart in der Bundesliga ist dann eine Woche später am 18./19./20. August.