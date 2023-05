VfL Bochum: "Es sollte einfach so sein" - Die Stimmen zum Klassenerhalt

Party-Stimmung beim VfL Bochum. Nach dem geschafften Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga wurde erst im Stadion und später in der Stadt gefeiert.

Es wurde ein langer Samstagabend für den VfL Bochum. Bis in die frühen Morgenstunden feierte die Mannschaft mit Fans, Familien und Freunden in der Stadt im Kneipenviertel 'Bermudadreieck' den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga.

"Es sollte einfach so sein", war sich ein überglücklicher Philipp Hofmann sicher. "Wir haben es absolut verdient, weil wir alles reingeworfen haben. Geile Mannschaftsleistung." Dem schloss sich Patrick Osterhage ohne Einwände an.

"Wir sind nach Rückschlägen immer als Team zusammen geblieben, immer zurückgekommen und haben bis zum Ende daran geglaubt." Mit Abpfiff, als es geschafft war, brachen im Ruhrstadion alle Dämme. Tausende Fans strömten auf den Platz.

"Ich kann immer noch nicht realisieren, was da unten passiert ist", sagte Kapitän Anthony Losilla kurz darauf. "Ich genieße diesen Moment und es ist einfach schön, so etwas erleben zu dürfen. Wir haben es geschafft! Ich kann die Tränen nicht verbergen, weil da so viele Emotionen mit drin sind."

Natürlich auch in der Chefetage. "Ich bin unheimlich stolz darauf, wie viele Fans unten auf dem Rasen waren", so Vorstandvorsitzender Hans-Peter Villis. "Ich bin total begeistert von den Fans und der Mannschaft und einfach nur glücklich." Dass es tatsächlich klappen würde, habe er Trainer und Spielern schon beim gemeinsamen Mittagessen angemerkt.

"Da hatte ich ein unheimlich gutes Gefühl. Ich habe in die Augen unserer Spieler geguckt, die wollten gewinnen." Auch für Moritz Broschinski war es ein "unglaubliches Gefühl", das er kaum in Worte fassen konnte. Für die Bochum-Fans versuchte er es dennoch.

"Dieses familiäre, was die Fans mitbringen. Die Stimmung von der ersten bis zur letzten Minute und wie wir jetzt zusammen feiern - dieses Beisammensein ist schon einzigartig." Und wie immer ganz vorne mit dabei: Cristian Gamboa.

"Wir sind eine Mannschaft mit viel Herz und wissen, dass wir zuhause stark sind. Wir bleiben in der ersten Liga, das feiern wir, trinken viel Bier und haben Spaß." Gesagt, getan.