VfL Bochum: Zwei Fragezeichen, der Trainer sagt jetzt schon "Danke"

Klassenerhalt, Relegation oder Abstieg. Am Samstag wird entschieden, ob der VfL Bochum feiern kann, ob er nachsitzen muss, oder ob es in die 2. Bundesliga geht.

Das Ruhrstadion wird am Samstag (15:30 Uhr) beben, die Karten sind alle verkauft, der VfL Bochum muss am 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen noch einmal über sich hinauswachsen.

Von Platz 16, der die Relegation gegen den Dritten der 2. Bundesliga bedeuten würde, geht es in den Spieltag. Damit haben es die Bochumer in der eigenen Hand, sich zu retten, wenn auch über zwei mehr ausgetragene Partien.

Vor dem Spiel gegen Leverkusen, die noch um die Qualifikation für die Europa League spielen, kann VfL-Trainer Thomas Letsch fast aus dem Vollen schöpfen. Auch der zuletzt noch angeschlagene Patrick Osterhage (muskuläre Probleme) ist wieder bei der Mannschaft. Er konnte trainieren, ob er im Kader steht, das wird kurzfristig entschieden. Daher wird vermutlich nur Konstantinos Stafylidis fehlen, der noch nicht trainieren konnte.

Vor den 90 Minuten betont der Coach: "Wir spüren, dass die ganze Stadt hinter uns steht. Dafür möchte ich schon jetzt Danke sagen."

Es wird einen Mix geben aus Anspannung, Lust, Druck, es gilt, die Emotionen richtig zu kanalisieren. Letsch: "Jeder kennt die Tabelle. Alles ist möglich. Wir haben es in der eigenen Hand, die Bundesliga zu halten. Sei es am Samstag oder über einen Umweg. Die Woche war gut, die Anspannung ist spürbar. Aber im positiven Sinne."

Daher geht der Trainer mit einem klaren Plan in die Partie gegen Leverkusen: "Wir haben eine klare Struktur, klare Abläufe. Aber die Ansprache ist von Spiel zu Spiel auch immer eine etwas andere. Wir werden uns gezielt auf das Spiel vorbereiten."

Um im entscheidenden Moment da zu sein, wie schon so oft in dieser Saison, als der VfL lieferte, als es nicht mehr anders ging. Letsch: "Wir müssen unseren Job machen. An so einem letzten Spieltag kann viel passieren. Für mich zählt nur, dass wir im nächsten Jahr in der Bundesliga spielen."

So könnte der VfL Bochum gegen Bayer Leverkusen spielen

Riemann - Janko, Ordets, Masovic, Heintz - Förster, Losilla, Stöger - Asano, Hofmann, Antwi-Adjei

Gelbsperre in einer möglichen Relegation drohen: Hofmann, Ordets, Stafylidis, Zoller