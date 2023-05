VfL Bochum: Kapitän verspricht gegen Leverkusen "Vollgas, keine Kompromisse"

Am Samstag liegen die Nerven bei vielen Fans blank. Der VfL Bochum will im Attacke-Modus gegen Bayer Leverkusen kühlen Kopf bewahren.

Nach acht Partien und nur einem Zähler gegen den 1. FC Köln hätte niemand einen Pfifferling darauf gesetzt, dass der VfL Bochum noch einmal in die Bundesliga-Saison zurückfinden würde.

Doch es kam der Trainerwechsel und mit Thomas Letsch kamen auch die Erfolge zurück. Vor allem im heimischen Ruhrstadion. Daher kann der VfL weiterhin selber entscheiden, ob er in der Liga bleibt oder nicht - eventuell über den Umweg Relegation.

Aber nach dem Start ist es schon ein Erfolg, immer noch mittendrin zu sein, wenn es um den Bundesliga-Klassenerhalt geht. Daher betont auch VfL-Kapitän Anthony Losilla vor den letzten 90 Minuten der Saison (Samstag, 15:30 Uhr): "Das Ergebnis von Stuttgart hat die Lage wieder etwas geändert. Trotzdem war der Punkt in Berlin wichtig, denn sonst hätten wir nichts in der eigenen Hand. Jetzt können wir direkt in der Liga bleiben oder durch die Relegation. Das ist ein Vorteil für uns. Wir haben den Klassenerhalt in der eigenen Hand. Ich sehe das nur noch positiv."

Und so wollen die Bochumer die Partie auch angehen. Das alles gegen einen Gegner, der sicher fußballerisch deutlich besser ist, der aber auch in den letzten Wochen von Wolke sieben heruntergefallen ist. Kein Sieg in der Europa League, Derbypleite gegen den 1. FC Köln, zuletzt mit zwei Slapstick-Gegentoren ein 2:0 gegen Gladbach verspielt und nach einer langen Saison zum Ende hin auch mit wichtigen Ausfällen, die auch gegen Bochum nicht mitwirken können.

Daher hat niemand Angst beim VfL, niemand schaut auf die anderen Plätze, wie Losilla kurz und knapp erklärt: "Völlig egal, was die anderen machen. Wir müssen uns nur auf uns fokussieren."

Mehr geht nicht von den Fans, jetzt heißt es Vollgas geben, um das gemeinsam zu schaffen Anthony Losilla

Der Vorteil für den VfL: Niemand ist überrascht, dass es noch um den Klassenerhalt geht. Das war vor der Saison so zu erwarten. Losilla: "Seit die Saison begonnen hat wissen wir, dass wir bis zum Ende kämpfen müssen. Fakt ist: Wir sind noch voll im Rennen. Es ist natürlich etwas Druck da, aber wir müssen alles dafür tun, um Leverkusen zu schlagen. Punkt. Es gibt keine anderen Optionen. Keine Kompromisse, wir müssen gegen Bayer gewinnen. Fertig."

Und ein letztes Mal müssen sich auch die Anhänger des VfL die Stimmen gut ölen, denn die Mannschaft muss noch einmal durch eine Begegnung getragen werden. Losilla sind die Superlative eh schon ausgegangen: "Ich rede bei der Unterstützung immer von zuhause, aber das war auswärts in Berlin auch überragend. Die Unterstützung war immer da, das wird Samstag auch der Fall sein. Mehr geht nicht von den Fans, jetzt heißt es Vollgas geben, um das gemeinsam zu schaffen." mit gp