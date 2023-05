BVB: "Wir dürfen diese Chance nicht verschwenden!"

BVB-Stürmer Sébastien Haller warnt trotz der guten Ausgangslage der Dortmunder im Meisterschaftsfinale vor Nachlässigkeiten.

"Es ist wichtig, dass wir auch unseren letzten Gegner genauso respektieren wie die vorherigen. Der Schlüssel dafür ist, dass wir demütig bleiben, weil wir aktuell noch gar nichts erreicht haben. Wir müssen unseren Job zu Ende bringen, dafür haben wir alle Zutaten", sagte der 28-jährige Sebastien Haller im Sky-Interview am Dienstag.

Vor dem letzten Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund zwei Punkte Vorsprung vor Titelverteidiger FC Bayern München, aber die schlechtere Tordifferenz.

Die Schwarz-Gelben spielen am Samstag zu Hause gegen den FSV Mainz 05 (15.30 Uhr/Sky) und müssten bei einem Sieg der Münchner beim 1. FC Köln ebenfalls drei Punkte holen.

Haller betonte: "Wir wollen die Saison zu etwas Unvergesslichem machen, aber wir müssen noch ein letztes Mal kochen. Wir dürfen diese Chance nicht verschwenden!"

Der Ivorer war es der mit seinem Doppelpack in Augsburg (3:0) den Weg zum Sieg und zur Übernahme der Tabellenführung ebnete. Haller blickt jetzt in 18 Spielen auf neun Tore und fünf Vorlagen zurück. Eine starke Bilanz, wenn man in Betracht zieht, welche große Leidenszeit der Sommerzugang von Ajax Amsterdam in dieser Saison überstehen musste.

Nun will der BVB nach zehnjähriger Bayern-Dominanz, den Münchenern im elften Jahr den Titel wieder wegnehmen. In Dortmund ist alles auf die Meisterschaft vorbereitet. Die Fans sind euphorisiert und warten nur noch auf die drei Punkte gegen Mainz und eine Fete am legendären Borsigplatz.

Für den Verein appellierte Christian Hockenjos vorsorglich an die Fans, auf einen Platzsturm zu verzichten, um die Zeremonie mit der Meisterschale auf dem Rasen nicht zu gefährden. Der Direktor Organisation berichtete, der BVB habe 800 Anfragen für Medienakkreditierungen erhalten. Für die mit über 81.000 Zuschauern ausverkaufte Partie hätte der Verein 300.000 Tickets absetzen können.

Jetzt müssen Haller und Co. "nur noch" gegen Mainz drei Punkte einfahren...