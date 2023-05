Für Titelkampf zwischen BVB und Bayern: Sky weitet Angebot aus

Das Saisonfinale in der Fußball-Bundesliga steht bevor. Für den Titelkampf zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern weitet Sky sein Angebot aus.

Erstmals seit einigen Jahren ist das Rennen um die Meisterschaft in der Bundesliga vor dem letzten Spieltag offen. Borussia Dortmund hat am vergangenen Wochenende die Tabellenführung übernommen und geht mit zwei Punkten Vorsprung ins Fernduell mit dem FC Bayern München.

Der BVB empfängt im Saisonfinale Mainz 05, während der FC Bayern beim 1. FC Köln gastiert (beide 15.30 Uhr) und bei einem eigenen Sieg darauf hoffen muss, dass die Dortmunder ihre Partie nicht gewinnen. Dann würde der Rekordmeister noch vorbeiziehen und den elften Titel in Serie feiern.

Angesichts der Spannung an der Tabellenspitze weitet der übertragende Pay-TV-Sender Sky sein Angebot am Samstag aus und zeigt eine zusätzliche Konferenz zur Meisterschafts-Entscheidung. Nach Angaben eines Sprechers wird es eine Sendung geben, in der ausschließlich zwischen den Stadien in Dortmund und Köln gewechselt wird.

Die Präsentation des Spieltags kommt aus dem Dortmunder Stadion und nicht wie sonst üblich aus dem Studio in Unterföhring, so wie am Samstag auch die originale Meisterschale im Signal-Iduna-Park sein wird. Die Vorberichte starten bereits um 13.30 Uhr. Kai Dittmann wird das Spiel der Münchener kommentieren, Frank Buschmann das BVB-Duell mit Mainz.

Zugleich bietet Sky die übliche Konferenz mit allen Partien an. Am letzten Spieltag sind alle Bundesligisten traditionell zeitgleich im Einsatz, um mögliche Wettbewerbsverzerrung zu verhindern. Und auch auf vielen anderen Plätzen stehen noch Entscheidungen aus.

Im Tabellenkeller machen der VfB Stuttgart (gegen Hoffenheim), VfL Bochum (gegen Leverkusen) und FC Schalke 04 (gegen RB Leipzig) unter sich aus, wer die Klasse direkt hält, wer in die Relegation muss und wer absteigt.

Darüber hinaus liefern sich Union Berlin und der SC Freiburg ein Fernduell um die Teilnahme an der Champions League. Beide Teams sind derzeit punktgleich, Union hat das bessere Torverhältnis. Und im Kampf um die Europa League und Conference League sind Bayer Leverkusen, der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt gefordert. (mit ea)