Sperren: Wer verpasst den letzten Spieltag? Wem droht eine Pause in der Relegation?

Der letzte Spieltag steht in der 1. und 2. Bundesliga an. Es lohnt ein Blick auf die Sperren, auch für die anstehende Relegation, die mit Revierbeteiligung stattfinden könnte.

In der Bundesliga droht dem FC Schalke 04 und dem VfL Bochum der Abstieg oder die Teilnahme an der Relegation. Dass sich beide Teams am letzten Spieltag direkt retten, das scheint eher unwahrscheinlich.

Der VfL Bochum hat von Platz 16 startend die schwierige Aufgabe zuhause gegen Bayer Leverkusen vor der Brust. Bayer muss gewinnen, um Platz sechs sicher behaupten zu können. Allerdings handelte sich die Mannschaft auch zwei Sperren ein, so müssen Piero Hincapie und Kerem Demirbay in Bochum pausieren.

Schalke hat als Vorletzter die noch schwierigere Aufgabe bei RB Leipzig zu meistern. Während Leipzig am Wochenende keine Sperren kassiert hat, muss Schalke auf Moritz Jenz und Simon Terodde verzichten.

Auch der FC Augsburg muss noch um den Klassenerhalt zittern und beim Auswärtsspiel in Gladbach fehlt nach der Roten Karte gegen den BVB mit Felix Uduokhai ein Stammspieler in der Abwehr.





Und an der Spitze will der BVB gegen Mainz die Deutsche Meisterschaft sichern, der FSV wird ohne seinen Stürmer Ludovic Ajorque anreisen, der seine Gelbsperre absitzt.

In der 2. Bundesliga möchte der 1. FC Heidenheim beim fast sicheren Absteiger Jahn Regensburg den Aufstieg perfekt machen. Gelbsperren gibt es keine, der Gegner muss auf den gesperrten Charalampos Makridis verzichten.

Der HSV, der auf einen Patzer von Heidenheim hoffen muss, spielt gegen den Absteiger SV Sandhausen. Auf beiden Seiten fallen wichtige Spieler aus. Während bei den Hamburgern Bakery Jatta und Ludovit Reis zusehen müssen, sind bei Sandhausen mit dem Ex-Schalker Ahmed Kutucu, Alexander Esswein und Erik Zenga gleich drei Akteure gesperrt.

Und in einer möglichen Relegation drohen auch Sperren. Beim FC Schalke und beim VfL Bochum gehen in der Summe sieben Akteure vorbelastet in den letzten Spieltag. Bei Schalke sind das Maya Yoshida, Cedric Brunner und Rodrigo Zalazar. Beim VfL Simon Zoller, Konstantinos Stafylidis, Philipp Hofmann und Ivan Ordets.





Auch bei den weiteren Abstiegskandidaten VfB Stuttgart (Waldemar Anton, Silas Katompa Mvumpa) und FC Augsburg (Iago, Ruben Vargas) drohen Sperren bei einer weiteren Verwarnung.

In der 2. Bundesliga hat der HSV mit Jonas David nur einen vorbelasteten Spieler, beim 1. FC Heidenheim sind dagegen sechs Spieler bei einer weiteren Gelben Karte gesperrt. Tim Kleindienst, Patrick Mainka, Florian Pick, Jan-Niklas Beste, Kevin Sessa, Tim Siersleben müssen allesamt aufpassen, sollte Heidenheim in Regensburg nicht der direkte Aufstieg gelingen.

Die Termine für die Relegation in der Saison 2022/23

Drittletzter Bundesliga gegen den Dritten der 2. Bundesliga:

Hinspiel am Donnerstag, 1. Juni 2023

Rückspiel am Montag, 5. Juni 2023

Drittletzter der 2. Bundesliga gegen den Dritten der 3. Liga:

Hinspiel am Freitag, 2. Juni 2023

Rückspiel am Dienstag, 6. Juni 2023