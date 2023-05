VfL Bochum: Trainer betont vor dem Krimi-Endspurt - "Der Kopf rattert auch bei uns"

Die Ausgangslage ist klar: Gewinnt der VfL Bochum bei Hertha BSC, dann winkt der Klassenerhalt. Bei einer Pleite droht erneut der Absturz auf einen Abstiegsplatz.

Zuletzt lief es für den VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga auch auswärts. Vor dem 0:2 bei Borussia Mönchengladbach verlor die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch drei Mal in Serie nicht in der Fremde.

An diesem Samstag (15.30 Uhr) steht vermutlich das wichtigste Auswärtsspiel der Spielzeit an. Denn beim Schlusslicht Hertha BSC kann der VfL den Klassenerhalt perfekt machen.

Voraussetzung: Ein eigener Sieg, eine Niederlage von Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt und kein Sieg des VfB Stuttgart am Sonntag beim FSV Mainz. Kommen diese drei Faktoren zusammen, gibt es die größte Couchparty der Bochumer Geschichte.

Doch vor der Feier steht noch viel Arbeit, denn für die Berliner ist es die letzte kleine Chance, dem Abstieg noch zu entrinnen. Für Hertha BSC zählt nur der Sieg, ansonsten war es das auf jeden Fall mit der Bundesliga.

Darauf ist Letsch vorbereitet, wie er betont: "Die Situation ist klar, Hertha muss gewinnen. Aber wir können uns nicht zu sehr darauf konzentrieren, wie sie agieren werden. Der Kopf rattert auch bei uns, wir sind uns klar, wie wir am Samstag auftreten wollen."

Mit Blick auf seine Mannschaft verrät der Coach: "Eine gewisse Anspannung ist da, das ist ganz normal. Es geht in die finalen Entscheidungen. Dennoch ist auch die Vorfreude vorhanden. Wir haben uns eine tolle Ausgangssituation erarbeitet."

Verzichten muss der Coach auf Konstantinos Stafylidis und Patrick Osterhage, die beide nicht rechtzeitig fit werden für den Krimi in der Hauptstadt. Letsch: "Die personelle Situation ist unverändert. Stafy hat noch Probleme, konnte nur individuell trainieren. Da stehen weitere Untersuchungen an. Patti Osterhage kommt für Berlin nicht infrage. Wir hoffen, dass es für Leverkusen wieder reicht."

Der Ansturm von Fan-Seite ist enorm. Das wird nochmal eine Nummer größer als bei den bisherigen Auswärtsspielen Thomas Letsch

Das Hinspiel gewann der VfL mit 3:1 - dank seiner damaligen Heimstärke. Ein Heimspiel könnte es auch im Olympiastadion werden, denn über 10.000 Bochumer werden in Berlin erwartet.

Letsch ist beeindruckt vom eigenen Anhang: "Wir freuen uns sehr über die Unterstützung in Berlin. Der Ansturm von Fan-Seite ist enorm. Das wird nochmal eine Nummer größer als bei den bisherigen Auswärtsspielen."

So könnte der VfL Bochum bei Hertha BSC spielen

Riemann - Janko, Ordets, Masovic, Heintz - Stöger, Losilla, Förster - Asano, Hofmann, Antwi-Adjej

Gelbsperre droht: Simon Zoller, Ivan Ordets, Philipp Hofmann und Konstantinos Stafylidis

Es fehlen: Konstantinos Stafylidis, Patrick Osterhage