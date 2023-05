VfL Bochum: Vor Augsburg-Spiel - VfL-Fans mit riesiger Choreo

Showdown an der Castroper Straße. Der VfL Bochum kämpft am Samstag (15:30 Uhr) im heimischen Ruhrstadion um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga.

Der Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga spitzt sich zu. Auch für den VfL Bochum geht es auf der Saison-Zielgeraden ans Eingemachte. Die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch steht drei Spieltage vor Schluss auf einem direkten Abstiegsplatz.

Ein Sieg am Samstag gegen den FC Augsburg (15:30 Uhr, RS-Liveticker) ist eigentlich Pflicht. Doch das ist leichter gesagt als getan. Seit mittlerweile sechs Spielen wartet der VfL auf einen Dreier. Vor allem die einstige Heimmacht bröckelt.

Während zwischenzeitlich der Vereinsrekord mit fünf Heimsiegen in Serie aufgestellt wurde, datiert der letzte Sieg im Ruhrstadion mittlerweile auf den 18. März am 25. Spieltag. Das 1:0 gegen RB Leipzig war gleichzeitig der letzte Erfolg vor der Dreier-Durststrecke. Damit diese am 32. Spieltag endet, haben sich die Bochum-Fans so richtig ins Zeug gelegt und eine riesige Choreografie präsentiert.

Weit vor Anpfiff wurden bereits die ersten Fangesänge angestimmt. Auf einem kleineren Banner stand: "Wir für euch & und ihr für uns gemeinsam zum Klassenerhalt!" Die Stimmung auf den Rängen bei bestem Frühlingswetter: angespannte Vorfreude. Je näher das Spiel rückte, desto mehr begann es zu knistern.

So startet der VfL: Riemann - Janko, Ordets, Masovic, Heintz - Losilla, Stafylidis - Asano, Förster, Antwi-Adjei - Hofmann.

Mit Einlauf der Mannschaften wurde die Ostkurve und auch Teile der Haupttribünen wie schon im Derby gegen Borussia Dortmund mit Fähnchen jeweils zur Hälfte in blau und weiß getaucht. Auf einem großen Banner am Spielfeldrand stand: "Und kommst du in ein Stadion, blau-weiße Fahnen weh'n!" - eine Zeile aus dem beliebten Fangesang des VfL.

Auch Trainer Letsch hatte unter der Woche an die Unterstützung von den Rängen appelliert. "Ich bin überzeugt, dass das, was in Bochum gerade in der ganzen Stadt abläuft, diese positive Stimmung, die kriegen wir am Samstag ins Stadion." Der erste Schritt dafür ist auf jeden Fall getan.