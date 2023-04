Nach Eklat im Training - Hertha BSC suspendiert Sunjic

Hertha BSC hat Defensivspieler Ivan Sunjic suspendiert. Vorausgegangen war ein Streit im Training mit Chefcoach Pal Dardai.

Der Zoff zwischen Hertha-Trainer Pal Dardai und seinem Spieler Ivan Sunjic am vergangenen Sonntag sorgte für Schlagzeile. Der Coach des abstiegsbedrohten Bundesliga-Tabellenschlusslichts hatte Sunjic vorzeitig vom Trainingsplatz geschickt - mit unsanften Worten. "Geh weg! Verpiss dich! Tschüss", rief der 47-Jährige dem defensiven Mittelfeldspieler hinterher.

Offenbar haben die Vorfälle von Sonntag weitreichende Konsequenzen für Sunjic. Die Berliner teilten am Dienstagvormittag mit, dass der 26-Jährige aus "disziplinarischen Gründen" im Training fehlt. Die Leihgabe von Birmingham City wurde suspendiert - und das laut einem Bericht von Bild bis zu Ende der Saison.

Zudem erklärte die Zeitung, aus welchen Gründen es zum Eklat zwischen Dardai und Sunjic gekommen sein soll. So sei der Kroate unkonzentriert und lustlos im Training der Reservisten aufgetreten, habe sich auf eine Diskussion mit Dardai eingelassen und anschließend in Richtung der Berliner Coaches und dessen Assistenten auf den Boden gespuckt. Daraufhin griff Dardai knallhart durch.

Sunjic bestritt in dieser Saison 19 Partien für die Hertha. In der Hinrunde gehörte er zur Stammelf, in den letzten fünf Spielen kam der einmalige Nationalspieler allerdings nicht mehr zum Einsatz. Bei der desolaten 2:4-Heimniederlage gegen Werder Bremen am vergangenen Wochenende - es war das erste Spiel unter Pal Dardai, der von Sandro Schwarz übernommen hat - gehörte Sunjic nicht zum Kader.

Und das wird auch an den verbliebenen fünf Bundesliga-Spieltagen voraussichtlich der Fall sein.