Bundesliga: 1:1 in Berlin - VfL Bochum seit drei Auswärtspartien ungeschlagen

Der VfL Bochum bleibt das dritte Auswärtsspiel in Serie ungeschlagen. Bei Union Berlin holte die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch am 28. Spieltag ein 1:1 (0:1).

Für den gesperrten Kapitän Anthony Losilla rückte Erhan Masovic auf die Sechserposition, ließ sich im Spielaufbau aber immer wieder zwischen die Innenverteidiger fallen. Dort spielte Keven Schlotterbeck an der Seite von Ivan Ordets - allerdings nur für knapp zehn Minuten. Bei seiner Rückkehr an die Alte Försterei verletzte sich Schlotterbeck frühzeitig und musste von Dominique Heintz, Leihspieler von Union, ersetzt werden.

Fußballerisch waren es zerfahrene Anfangsminuten, viele Ballverluste und Zweikämpfe im Mittelfeld. Beide Mannschaften schafften es nur selten, spielerisch in die gegnerische Hälfte zu kommen. Bochum verteidigte gewohnt hoch und stellte die Räume gut zu. Bei langen Bällen war meist Ivan Ordets zur Stelle.

So hatte Union mit der Zeit zwar leichte Ballbesitzvorteile, Torchancen gab das Spiel aber keine her. Sinnbildlich dafür: Die einzig gefährliche Situation war eine verunglückte Flanke von Jerome Roussilion, die auf die Latte des VfL-Kastens klatschte (37.) - bis zur Nachspielzeit. Es reichte eine Unaufmerksamkeit, ein Foul 20 Meter vor dem eigenen Tor. Josip Juranovic trat aus zentraler Position an und zirkelte den Freistoß in den Winkel - 1:0 für Union (45.).

Union: Rönnow - Juranovic, Doekhi, Knoche, Jaeckel, Roussilion (Gießelmann, 86.) - Laidouni (Leite, 65.), Khedira, Haberer (Thorsby, 79.) - Becker (Pantovic, 86.), Behrens (Jordan, 86.). VfL: Riemann - Osei-Tutu (Gamboa, 75.), Ordets, Schlotterbeck (Heintz, 14.), Soares - Osterhage, Masovic - Asano (Zoller, 88.), Stöger, Antwi-Adjei (Holtmann, 88.) - Hofmann. Tore: 1:0 Juranovic (45.), 1:1 Stöger (55.) Gelbe Karten: Jaeckel (50.) / Osterhage (28.) Gelb-Rote Karte: Jaeckel (61.) Schiedsrichter: Tobias Stieler Zuschauer:

Dass sich der VfL für die zweiten 45 Minuten etwas vorgenommen hatte, war mit Wiederanpfiff spürbar. Ein Abschluss von Osterhage ging aber knapp vorbei (46.). Bochum wurde deutlich mutiger und aktiver nach vorne, drückte Union in die eigene Hälfte - und wurde direkt belohnt.

Nach einer Flanke von Takuma Asano kam Ordets im Strafraum durch einen Tritt zu Fall, Schiedsrichter Tobias Stieler zeigte sofort auf den Punkt. Den Elfmeter verwandelte Kevin Stöger souverän (55.). Obendrein musste Berlin die letzte halbe Stunde in Unterzahl spielen - Paul Jaeckel hatte Gelb-Rot gesehen (61.).

Trotzdem schaffte es Bochum nicht, den Schwung für sich zu nutzen. Bis zum Ende war es eine offene Partie mit brenzligen Situationen in beiden Sechzehnern. Philipp Hofmann hatte per Kopf eine Riesen-Möglichkeit, doch Union Keeper Frederik Rönnow kratzte den Ball noch von der Linie (81.). Auf der anderen Seite muss Kevin Behrens das 2:1 für Union machen, köpft aus kürzester Distanz aber am leeren Tor vorbei (85.).

So blieb es beim 1:1 nach 90 Minuten. Bochum nahm einen Punkt mit auf die Heimreise, den fünften aus den letzten drei Auswärtspartien.