Nach Flucht aus dem Iran: Ex-Bochumer Jürgen Locadia hat neuen Verein gefunden

Einige Monate nach seiner Flucht aus dem Iran hat Jürgen Locadia einen neuen Verein gefunden. Er wechselt nach China.

Vergangene Saison traf Jürgen Locadia für den VfL Bochum gegen Borussia Dortmund und den FC Bayern, jetzt setzt der 29 Jahre alte Stürmer seine Karriere in China fort.

Locadia wurde als Neuzugang bei Cangzhou Mighty Lions vorgestellt. Der Verein startet in der kommenden Woche in der Super League und beendete die Vorsaison auf dem zwölften Tabellenplatz der chinesischen Eliteklasse.

Locadia ist einer von bisher 13 Neuzugängen - und der in Europa wohl bekannteste Spieler im Kader. Der Niederländer war in den letzten Monaten vereinslos, spielte bis zum vergangenen Dezember im Iran.

Beim Persepolis FC löste Locadia seinen Vertrag auf, nachdem er das Land aufgrund von Sicherheitsbedenken im Rahmen der politischen Lage verlassen hatte.





In Bochum hatte Locadia die Rückrunde der vergangenen Saison verbracht. Leihweise vom Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion gekommen, erlebte der Angreifer ein durchwachsenes Halbjahr an der Castroper Straße. In elf Einsätzen, zumeist als Einwechselspieler, hob er sich seine zwei Tore für die Highlight-Spiele gegen den BVB und Bayern auf.