Der VfL Bochum empfängt am Sonntag Schlusslicht VfB Stuttgart. Die Schwaben haben einen neuen Trainer und der ist vorbereitet.

Der Einstand als Trainer des VfB Stuttgart ist für Sebastian Hoeneß schon mal geglückt. Am Mittwoch setzten sich die Schwaben im Viertelfinale des DFB-Pokals mit 2:0 gegen den 1. FC Nürnberg durch. Für den Tabellenletzten der Bundesliga war es der erste Pflichtspielsieg in knapp zwei Monaten und erst der zweite seit November. Gegen den VfL Bochum (Sonntag, 17.30 Uhr) soll nun der nächste folgen.

"Das Gefühl, gewinnen zu können, ist unheimlich wertvoll und durch nichts zu ersetzen. Es ist wichtig, diese positive Energie mitzunehmen. Sie bestärkt die Mannschaft und gibt Selbstvertrauen", sagte Hoeneß auf der Pressekonferenz. "Aber wir wollen die Kirche im Dorf lassen. Es war ein Spiel, das uns sicherlich bestärkt hat, aber die Partie in Bochum hat einen ganz anderen Charakter. Wir sind Achtzehnter, aber die Chance ist da, uns am Sonntag eine bessere Ausgangslage in der Tabelle zu verschaffen und eventuell noch eine weitere Mannschaft in den Abstiegskampf mit reinzuziehen. Wir werden alles dafür tun, um diese Chance am Sonntag zu nutzen."

Sie wollen sicher ein Chaos veranstalten VfB Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß über den VfL Bochum

Die Marschroute sei klar. „Wir wollen dahin fahren, um zu gewinnen", betonte der 40-Jährige. Über das "Wie" – sowohl taktisch als auch personell - mache er sich noch Gedanken. Es gehe vor allem darum, „welche Balance wir herstellen wollen, um Stabilität und Kontrolle. Sie wollen sicher ein Chaos veranstalten", sagte Hoeneß über den VfL Bochum.

Was er damit meint? "Sie versuchen, ein unruhiges Spiel zu kreieren. Wir müssen versuchen, dass es unser Spiel wird, dass wir Phasen haben, die wir kontrollieren", erklärte der Trainer und ergänzte: "Gegen den Ball mit der entsprechenden Intensität, Struktur und Fleiß. Wichtig wird es aber auch sein, ständig wach zu sein und Phasen mit dem Ball auf den Platz zu bringen, durch hohe Aktivität und Verbindungen untereinander spielerische Ansätze sichtbar zu machen, den Gegner laufen zu lassen, es schwierig zu machen, Zugriff zu bekommen."

Es sind viele Punkte, die der Trainer anspricht. Viel Zeit, um all das zu trainieren, bleibt allerdings kaum. Am 3. April trat Hoeneß den Job bei den Schwaben an, am 5. April folgte bereits das erste Spiel. Vier Tage später geht es nach Bochum. "Wir haben bislang ein gemeinsames Training absolviert, am Freitag folgt das Abschlusstraining. Unser Ziel ist es, die Jungs in dieser kurzen Woche körperlich erholt und mental frisch an den Start zu bringen", sagte er.

Die Voraussetzungen dafür stehen gut. Hoeneß kann in Bochum auf den kompletten Kader zurückgreifen.