Die Bayern stoßen im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg auf viel Widerstand. Die Führung hält nicht lange, die Schlussphase wird zum Krimi - und die Gäste schaffen die Sensation.

Lucas Höler hat den FC Bayern und Thomas Tuchel mit dem schmerzhaften Aus im DFB-Pokal geschockt. In einer dramatischen Schlussphase erzielte der Stürmer des SC Freiburg beim 2:1 (1:1) per Handelfmeter den späten Siegtreffer (90.+5) für die euphorisierten Gäste, die zum ersten Mal überhaupt in München gewinnen konnten.

Nach einer zweiten Hälfte mit großer Überlegenheit der Bayern stellten die Breisgauer das Pokal-Viertelfinale am Dienstag auf den Kopf. Tuchel bekam in dessen zweiten Spiel mit dem neuen Klub einen schweren Stimmungsdämpfer verpasst - das Triple ist weg.

Den Führungstreffer durch Dayot Upamecano per Kopf und mit vehementem Körpereinsatz (19.) hatten die Freiburger vor 75 000 Zuschauern mit einem Traumtor von Nicolas Höfler (27.) gekontert - und in der Schlussphase schlugen sie noch einmal zu.

Drei Tage nach der Machtdemonstration in der Bundesliga mit dem 4:2 gegen Borussia Dortmund hat Tuchel nach dem ersten Titel-K.o. viel Arbeit vor sich. Die nächste schwere Prüfung steht in der kommenden Woche mit dem Viertelfinale in der Champions League gegen Manchester City an.

Musiala mit dem Handspiel, Höler verwandelt eiskalt

In der Schlussphase spielte sich die Partie fast ausschließlich in der Freiburger Hälfte ab, auch Superstar Sadio Mané wurde von Tuchel eingewechselt (79.). Große Torchancen erarbeiteten sich die Bayern aber kaum noch. Jamal Musiala verantwortete den Hand-Elfmeter, der von den Bayern-Profis heftig angezweifelt wurde.

Die Entscheidung war aber richtig: Musiala hatte seine Körperfläche klar vergrößert. Mit dem Treffer von Höler war gewiss: Freiburg steht sensationell im Halbfinale und die Bayern müssen bereits im Viertelfinale die Segel streichen.